Миссия МВФ приступила к работе в Киеве

По итогам работы миссии представители Фонда должны принять решение о предоставлении Украине $1,3 миллиарда нового транша.

21 мая в Украине начинает работу миссия Международного валютного фонда, чтобы дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества.

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Об этом сообщает "Громадське".

"Миссия МВФ будет находиться в Украине 2 недели", - говорится в сообщении.

В течение этого периода представители фонда планируют провести ряд встреч с украинскими чиновниками.

По итогам работы миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.

Вместе с миссией МВФ, в Украине будут работать представители ЕС, которые будут принимать решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделении нового транша в размере 500 миллионов евро.

В то же время для ЕС ключевым условием предоставления транша является продолжение сотрудничества с МВФ.