Миссия МВФ приступила к работе в Киеве
21 мая в Украине начинает работу миссия Международного валютного фонда, чтобы дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества.
Читайте такжеОтставка главы Нацбанка и премьера может сорвать текущую программу с МВФ – эксперты
Об этом сообщает "Громадське".
"Миссия МВФ будет находиться в Украине 2 недели", - говорится в сообщении.
В течение этого периода представители фонда планируют провести ряд встреч с украинскими чиновниками.
По итогам работы миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.
Вместе с миссией МВФ, в Украине будут работать представители ЕС, которые будут принимать решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделении нового транша в размере 500 миллионов евро.
В то же время для ЕС ключевым условием предоставления транша является продолжение сотрудничества с МВФ.