США могут снизить добычу нефти из-за ее удешевления.

Цены на нефть в среду, 9 июля, снизились после роста до двухнедельных максимумов в течение предыдущего дня, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 7 центов, до 70 долларов за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 8 центов, до 68,25 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп продлил таможенную паузу до 1 августа, заявив, что "никаких продолжений больше не будет". Журналисты отмечают, что эта отсрочка дала определенную надежду основным американским торговым партнерам - Японии, Южной Корее и Европейскому Союзу - на то, что договоренности по ослаблению пошлин все еще могут быть достигнуты.

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При этом Трамп добавил, что введет 50% пошлины на импортную медь и вскоре введет пошлины на полупроводники и фармацевтические препараты.

Способствует удешевлению нефти и ожидаемый рост запасов в США. Данные из отраслевых источников свидетельствуют о возможном росте запасов сырой нефти в США примерно на 7,1 млн баррелей, хотя запасы нефтепродуктов были ниже.

"Данные от Американского института нефти были "медвежьими" для нефти (способствовали снижению цен на "черное золото", - УНИАН)", - отметили аналитики ING в своей записке для клиентов, добавив, что "изменения в запасах нефтепродуктов были более конструктивными".

Вместе с тем, Управление энергетической информации США прогнозирует, что в 2025 году Америка будет добывать меньше нефти, чем ожидалось ранее, поскольку снижение цен на нее заставило американских производителей замедлить активность в этом году. Прогнозируется, что крупнейший в мире производитель в 2025 году будет добывать 13,37 миллиона баррелей нефти в сутки, тогда как еще в прошлом месяце прогнозировалось 13,42 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть - последние новости

Цены на нефть 8 июля снизились на фоне неопределенности с пошлинами Трампа и нового увеличения добычи нефти с 1 августа, размер которого превысил ожидания рынка.

Президент США Дональд Трамп начал сообщать торговым партнерам, среди которых были крупные поставщики - Южная Корея и Япония, а также более мелкие экспортеры - Сербия, Таиланд и Тунис, что повышенные пошлины начнут действовать с 1 августа. Он добавил, что больше не будет никаких отсрочек. Ранее Трамп отмечал, что сообщит о размере новых пошлин партнерам до 9 июля.

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