Исследователи ОПЕК отмечают, что мировое потребление нефти вырастет примерно на 9% с 2024 по 2030 год.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует рост потребления нефти в мире до середины века, сообщает Bloomberg.

Как отмечается в отчете организации "Перспективы мирового рынка нефти", спрос на "черное золото" к 2050 году вырастет на 19% и достигнет почти 123 миллионов баррелей в сутки (согласно апрельскому прогнозу ОПЕК, в третьем квартале 2025 года потребление нефти достигнет чуть более 105 миллионов баррелей в сутки, а в четвертом - 106 миллионов). Отмечается, что прогнозируемый спрос на нефть увеличен на 3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с отчетом от сентября 2024 года.

Главным драйвером роста, по мнению экспертов группы, станет Индия, которая увеличит потребление "черного золота" на 8,2 миллиона баррелей в сутки до 2050 года.

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Также не последнюю роль сыграют США, которые вышли из Парижского климатического соглашения, регулирующего меры по уменьшению углекислого газа в атмосфере.

"Выход США из Парижского соглашения повлияет на переговоры по изменению климата и, скорее всего, приведет к росту спроса на углеводороды в целом и на нефть и газ в частности... В среднесрочной перспективе следует ожидать сохранения и даже незначительного роста спроса на нефть в США", - говорится в ежегодном отчете ОПЕК.

Исследователи ОПЕК отмечают, что мировое потребление нефти вырастет примерно на 9% с 2024 по 2030 год. По их словам, спрос продолжит расти в течение следующих двух десятилетий благодаря автомобильному транспорту, нефтехимии и авиации.

Но далеко не все солидарны с радужными для нефтяных государств прогнозами ОПЕК, который эксперты группы несколько раз пересматривали. Bank of America, Международное энергетическое агентство и консультационная группа Wood Mackenzie считают, что спрос на нефть прекратит расти в определенный момент в следующем десятилетии, поскольку потребление "черного золота" Китаем может достичь максимума.

Вместе с тем, журналисты отмечают, что потребление нефти в последние годы превзошло ожидания, поскольку реализация "зеленого перехода оказалась более сложной задачей". К тому же, несмотря на недавнее увеличение добычи нефти странами ОПЕК+, стоимость "черного золота" даже незначительно растет.

Цены на нефть - последние новости

Несмотря на оптимизм ОПЕК по росту потребления нефти, аналитики ожидают, что уже к концу года стоимость "черного золота" упадет ниже 60 долларов за баррель, поскольку нефти на рынке будет слишком много, а рост спроса будет сезонным.

В то же время, главная нефтедобывающая страна мира - США может снизить в 2025 году добычу нефти из-за удешевления стоимости "черного золота".

К тому же экспорт нефти из России на мировой рынок упал до минимума с февраля.

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