Новая линия помощи со стороны США дает Украине большее стратегическое преимущество, считает Киричевский.

Администрация предыдущего президента Соединенных Штатов Америки Байдена упустила некоторые моменты по развертыванию оборонной промышленности. И теперь действующая американская администрация даже при желании объективно не сможет дать Украине много оружия.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт издания Defence Express Иван Киричевский. Он напомнил, что пока все говорили о том, что в Европе едва выполнили план на 1 миллион 155-мм снарядов за год, США не смогли выполнить план по развертыванию мощности на 600 тысяч снарядов.

"То есть администрация Байдена в плане развертывания оборонно-промышленных мощностей профукала все. Даже если бы администрация Трампа резко захотела переклинить такие вещи, мол, мы ничего не даем много, у нее не будет этой объективной возможности. Потому что, например, не решилась проблема критической зависимости американской оборонки от китайских редкоземельных металлов и электроники. Получается некий парадокс: производство российских ракет, которые летят по нам, зависит от Китая, и производство западных ракет, которыми мы сбиваем российские, также зависит от Китая. И Китай в этой ситуации жонглирует, как ему заблагорассудится", – продолжил он.

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По словам Киричевского, "американцы объективно упустили время". Он отметил, что сейчас военно-промышленный комплекс РФ может производить почти полторы тысячи дальнобойных ракет разных типов в год. Данные из США "значительно более грустные", добавляет эксперт.

"Ориентировочно 50 "Томагавков" и ориентировочно 700 ракет IGM-158, которые подвешиваются под F-16 и другие самолеты тактической авиации, в год. Получается, что объединение мощности американского ВПК по всем типам зенитных ракет выглядят меньше, чем возможности России, даже чисто по дальнобойным ракетам. Сначала администрация Байдена, а затем администрация Трампа слишком долго играли в деэскалацию. Поэтому даже несмотря на политические мотивы дать Украине они много не смогут. Если исходить из доступных реальных данных, то получается, что россияне даже в своем нынешнем состоянии имеют больше, чем американцы. В то же время курс Трампа на определенную радикализацию политики очевиден", – продолжил специалист.

Киричевский подчеркнул, что для Украины роль будет играть не столько объем предоставленного Америкой вооружения, сколько тот факт, что Вашингтон перешел к новому курсу – "утром деньги, вечером стулья".

"Мы заручились поддержкой одного субъекта, который будет покупать по коммерческим контрактам оружие другого субъекта, и на самом деле это дает стратегически-политическое преимущество, ведь когда люди покупают вооружение по коммерческим контрактам, никто никаких "красных линий" по применению этого вооружения им не рисует. Самая большая глупость, которая до сих пор влияет на то, что россияне могут доставать наши города КАБами, заключается в том, что мы получили ракеты, которые имеют недостаточную дальность стрельбы для отгона российских носителей КАБов", – говорит он.

Киричевский также добавил, что Украина получила слишком много "красных линий", поскольку "мы были зависимы, просили бесплатные поставки вооружения". И теперь новая "условно-коммерческая линия" со стороны США дает нам большее стратегическое преимущество, считает эксперт.

Оружие для Украины: важные новости

14 июля во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Дональд Трамп объявил, что США будут поставлять Украине оружие. Но происходить это будет по-новому. Платить за него будут другие страны, сообщил позже постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Президент Трамп принял очень разумное решение и заключил соглашение с НАТО, согласно которому Европа и Канада будут оплачивать вооружение, а США – производить его. Очевидно, что мы создаем лучшие системы вооружения в мире, и все хотят их получить. Мы будем отдавать приоритет поставке этих вооружений Украине", – сказал он.

WSJ писало, что Германия и США согласовали отправку систем Patriot в Украину. Отмечалось, что Берлин отправит батареи ЗРК, которые приобретет у Америки.

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