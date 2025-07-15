Лавров высмеял заявление Трампа о крайних сроках для перемирия с Украиной

Лавров считает, что уже введенные санкции вредят европейской экономике, а не российской.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва хочет понять, что стоит за заявлениями президента США Дональда Трампа о 50 днях, в течение которых Украине и РФ необходимо заключить мирное соглашение. Его слова цитируют росСМИ.

"50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили... Зная наших партнеров, я не вижу, как они могут отказаться от своей независимой политики. У них есть обязательства", - сказал глава МИД РФ.

Лавров добавил, что Трамп якобы "находится под давлением Европейского Союза и НАТО". Также, по его словам, Запад продолжает поставлять оружие Украине, что приводит к обострению конфликта.

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"У нас есть пословица - не рой другому яму. А то, что санкции, которые ввел ЕС и готовятся снова в Брюсселе, и в санкционную воронку пытаются затянуть США, но Трамп очень конкретно объяснил, что расплачиваться за все это будет Европа", - добавил российский дипломат.

Помимо этого Лавров считает, что уже введенные санкции вредят европейской экономике, а не российской.

Трамп угрожает России санкциями и пошлинами - что известно

Напомним, что 14 июля президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает атаковать Украину, хотя пытается доказать ему, что заинтересован в прекращении огня. По его словам, именно поэтому он собирается ударить по РФ пошлинами и ввести вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть.

Трамп заверил, что пойдет на такой шаг, если Украина и Россия не заключат мирное соглашение в течение 50 дней. Он подчеркнул, что это сильно ударит по экономике РФ.

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