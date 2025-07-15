У Украины есть разные варианты для запуска ракет Tomahawk: их уже назвали эксперты

Для запуска дальнобойных американских ракет можно модернизировать самолеты, как это было успешно сделано под Strom Shadow. А вот второй вариант точно удивит россиян.

Некоторые из имеющихся самолетов Воздушных сил можно использовать для запуска по целям в России ракет Tomahawk, которые Украина может получить от США. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал авиаэксперт Валерий Романенко.

Эксперт говорит, что если исходить из характеристик грузоподъемности, то нести такие ракеты может F-16. Также под такие нужды может подойти бомбардировщик Су-24.

"Грузоподъемность самолета Су-24 позволяет брать такие ракеты. Максимальный вес "Томагавка" около 1500 килограмм и корневой пилон этого самолета может выдержать такую нагрузку", - пояснил эксперт.

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Он отметил, что заводские модели обоих самолетов не совместимы с таким оружием. В то же время, инженеры уже модернизировали украинские Су-24 под работу с ракетами Strom Shadow. Хотя раньше эти самолеты советского производства не могли запускать европейские ракеты.

Как отметил Романенко, ракеты Tomahawk - это не единственное дальнобойное оружие, которое может получить Украина от США. Куда более реалистичным вариантом он считает передачу крылатых ракет JASSM.

"JASSM, по полуофициальной информации, уже, видимо, обсуждают. Tomahawk вряд ли Украина получит в ближайшей перспективе, а вот JASSM нам пока хватит", - считает он.

Специальный вариант запуска Tomahawk

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло также в комментарии "Телеграфу" заявил, что в военном руководстве Украины обсуждался вариант установки стационарных пусковых установок для ракет Tomahawk.

"Такой вариант точно прорабатывался. И точно есть технические возможности у американской стороны для организации подобных пусковых площадок. Установки разворачивались бы, маскировались, возможно, в местах, где когда-то находилось ядерное вооружение СССР на нашей территории. То есть это такой вариант запуска шахтного типа", - сказал он.

Сколько ракет Tomahawk может переломить ход войны

По мнению военного эксперта Юрия Микуляка, относительно небольшое количество, от 50 до 100 ракет, значительно бы усилило Украину. Ракеты, которые могли бы достать по военным целям далеко в российском тылу, Украина могла бы использовать для уничтожения предприятий по производству оружия.

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