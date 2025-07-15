Ценительница вина готова вернуться в эти пять регионов "хоть завтра".

Винный туризм привлекает все больше туристов, ведь это позволяет им совместить в рамках одной поездки два удовольствия – продегустировать вкуснейший напитки и полюбоваться великолепными пейзажами.

Винный эксперт Кэтлин Уиллкокс, уже посетившая 77 винных регионов по всему миру, в своем материале для Business Insider назвала пять направлений, которые впечатлили ее больше всего.

"В рамках своей "исследовательской работы" я охотилась за трюфелями в Бароло, приземлялась на единственной винодельне в США с собственным аэропортом и даже исследовала тюремный остров в Италии, где виноградарство используется для реабилитации заключенных и обучения их новым навыкам, а также для производства вина мирового класса. Хотя я побывал в 77 винодельческих регионах, не каждый из них стоит посетить снова. Есть всего пять, куда я бы вернулась хоть завтра, если бы представилась такая возможность", – отметила она.

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Лучшие винные региона мира

1. Долина Напа, Калифония, США. По словам Кэтлин, это место будто Диснейленд для взрослых, любящих вино.

"Нет ничего лучше калифорнийской долины Напа с ее потрясающим 75-километровым велосипедным маршрутом по винным землям и, конечно же, потрясающими винами. Очарование этого региона отчасти заключается в его небольших размерах в сочетании с невероятным разнообразием. Он достаточно компактен, чтобы его можно было объехать на машине менее чем за час. Тем не менее, я искренне верю, что вы могли бы провести всю жизнь, исследуя Напу, не испытывая жажды и не скучая. Здесь более 400 виноделен и десятки городских дегустационных залов, а также некоторые из самых известных каберне совиньонов в мире", – поделилась впечатлениями эксперт.

2. Макларен Вейл, Австралия. Кэтлин рассказывает, что на бескрайних просторах Австралии ценителям вина доступны 65 различных винодельческих регионов, перерабатывающих более миллиона тонн винограда в год. Однако один из самых уникальных и потрясающих регионов страны также является одним из самых доступных является именно Макларен-Вейл.

"Всего в 45 минутах езды к югу от Аделаиды, этот регион площадью 168 квадратных миль отличается довольно спокойной атмосферой и расположением между нетронутыми пляжами на побережье залива Сент-Винсент и горным хребтом Маунт-Лофти. Один из лучших способов исследовать винодельческий регион Макларен-Вейл – это на велосипеде. Рассмотрите возможность прокатиться по велосипедной тропе Шираз, которая проходит мимо таких культовых виноделен, как Hugh Hamilton, Serafino и Oxenberry", – советует она.

3. Бордо, Франция. Эксперт напоминает, что в этом французском регионе находятся тысячи виноделен, расположенных по обе стороны реки Жиронды.

"Традиционно вина Бордо представляют собой купажи: в винах левобережного региона обычно преобладает каберне совиньон, а правобережного – мерло. Помимо вина, город может похвастаться впечатляющими музеями, потрясающими неоклассическими зданиями, великолепными речными прогулками и множеством бистро и винных баров, предлагающих блюда из местных продуктов. Я проводила дни, просто гуляя по Бордо, натыкаясь на архитектурные шедевры и небольшие винные лавки с сотнями желанных вин, которые невозможно купить где-либо еще. Кроме того, он находится всего в двух часах езды на поезде от Парижа, что делает его отличным местом для знакомства с местной винной культурой во время поездки в Город огней", – отмечает Кэтлин.

4. Долина реки Брид, Южная Африка. По словам эксперта, Южная Африка предлагает гурманам одни из самых потрясающих и прогрессивных винодельческих регионов мира.

"Рекомендую посетить долину реки Брид, один из крупнейших винодельческих районов Западно-Капской провинции. В этой долине длиной 130 км, почти полностью окруженной горными хребтами, расположено множество бутиковых предприятий, производящих вина премиум-класса, и обширные кооперативы, выпускающие вина по доступным ценам в больших масштабах", – рассказывает она.

5. Тоскана, Италия. Как говорит Кэтлин, это одно из тех редких мест, которое на самом деле выглядит, ощущается и оказывается на вкус даже лучше, чем показывают в кино.

"Это духовная родина итальянского вина, с ее неприкрашенными видами на холмы, усеянные оливковыми деревьями, виноградниками, очаровательными фермерскими домами, подсолнухами, средневековыми замками и очаровательными городами. Дегустируя изысканные вина (этот регион славится своими красными винами), вы также можете побаловать себя свежим оливковым маслом, трюфельной стружкой и домашней пастой", – говорит она.

Другие интересные места для винного туризма

Как сообщал УНИАН, ранее сервис Emerald Cruises, изучив множество отзывов в Google, составил список из 10 лучших винодельческих регионах Европы. Возглавил рейтинг французский регион Бордо.

В свою очередь винные эксперты The Guardian назвали лучшие регионы Европы для любителей игристых вин. Помимо таких признанных винных центров, как Франция и Италия, в подборку попали и более неожиданные страны.

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