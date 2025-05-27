Россия построила более 80 км линий электропередачи и опор между оккупированными Мариуполем и Бердянском с начала февраля.

Согласно новому отчету организации Гринпис, россияне строят линии электропередач на оккупированном юго-востоке Украины. Они хотят подключать к своей энергосистеме захваченную Запорожскую АЭС, пишет The New York Times.

Отмечается, что Москва игнорирует риски и призывы решить вопрос о статусе ЗАЭС в ходе мирных переговоров. Россияне намерены перезапустить и эксплуатировать эту электростанцию.

На спутниковых снимках, которые были предоставлены изданию, можна заметить, что с начала февраля этого года Россия построила более 80 км линий электропередачи и опор между оккупированными Мариуполем и Бердянском, вдоль побережья Азовского моря.

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Журналисты подчеркнули, что расположение и направление работ говорит о том, что россияне хотят соединить новые линии электропередач с большой подстанцией под Мариуполем, которая была подключена к Запорожской атомной электростанции.

"План Путина по перезапуску Запорожской атомной электростанции зависит от строительства новых линий электропередач - это первое вещественное доказательство этих планов", - сказал журналистам специалист по ядерной энергетике из Гринпис Украины Шон Берни.

В издании отметили, что пока неясно, собирается ли Россия запустить ЗАЭС уже после завершения войны или во время боевых действий. В любом случае, как рассказали журналистам эксперты, Москве придется построить еще несколько линий, чтобы подключить электростанцию к собственной энергосистеме.

Независимый украинский эксперт в области ядерной энергетики Ольга Кошарна поделилась с журналистами, что подключение станции к собственной энергосистеме было давней целью РФ. Она напомнила, что в Кремле неоднократно говорили об этом на протяжении всей полномасштабной войны.

В издании добавили, что это был бы первый случай, когда воюющая страна захватила ядерный объект другой страны, а затем использовала его для собственных энергетических нужд. Это противоречило бы усилиям администрации президента США Дональда Трампа обсудить судьбу АЭС в рамках возможных мирных переговоров.

Запорожская АЭС - другие новости

Ранее в Министерстве энергетики Украины рассказали, что российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Из-за атаки осталась только одна линия питания ЗАЭС.

Кроме того, глава корпорации "Росатом" Алексей Лихачев говорил о том, что Россия готова обсудить с США американское присутствие на захваченной россиянами Запорожской АЭС в рамках мирного урегулирования войны. Тем не менее руководство РФ до сих пор публично отвергало возможность передачи захваченной станции под контроль Украины или США.

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