В Харькове и Кривом Роге пострадали люди.

Ночью 16 июля российская захватническая армия атакует города и поселки Украины ударными дронами типа "Шахед". Уже известно о последствиях дронового налета.

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Согласно сообщению Командования Воздушных сил от 00:00, российские дроны движутся в следующих областях:

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Харьковщина: БПЛА мимо Слобожанского курсом на Полтавщину. Черниговщина: БПЛА мимо Прилук в юго-западном направлении. Днепропетровщина: БПЛА мимо Каменского, Кривого Рога, Магдалиновки и Васильковки. Сумская область: новые группы дронов мимо Ворожбы в направлении Ромнов. Полтавщина: БПЛА на Черкасскую и Днепропетровскую области. Черкасская область: несколько групп на Чигирин и Драбов. Кировоградская область: БПЛА мимо Новомиргорода и Хмелево. БПЛА в акватории Черного моря летят в направлении Одесской области.

В Днепропетровской областной военной администрации пишут, что оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в городе произошел пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие люди:

"Громко также было в Днепровском и Синельниковском районах. Детали позже".

Под российской атакой оказался и Харьков - местные власти сообщили о 16 ударах по Киевскому району города. Известно о трех пострадавших. Также взрывы слышали в Киеве.

Дроновый террор Украины

В последнее время фиксируется значительное увеличение количества российских дроновых атак по Украине. По данным Главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сирского, в июне количество выпущенных ракет и дронов выросло в 1,6 раза.

Кроме того, наблюдается увеличение производства дронов в России, в частности, "Шахедов". Это позволяет россиянам осуществлять более массированные атаки.

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, июнь стал самым смертоносным для гражданского населения за последние три года: погибли 232 человека, еще 1343 были ранены.

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