Он напомнил, что Украина находится под большим давлением.

Европейские страны-члены НАТО должны открыть свои кошельки и быстро собрать деньги на покупку американского оружия для Украины. В первую очередь это касается средств противовоздушной обороны.

Об этом в эфире программы Tagesthemen заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его мнению, еще предстоит выяснить, является ли изменение политики Соединенных Штатов Америки в отношении Украины "поворотом к лучшему", однако тон общения уже изменился.

Угрозы ввести серьезные санкции, если Россия откажется от прекращения боевых действий, министр считает значительным прогрессом и важным сигналом для Украины и всей Европы. Писториус отметил, что во время встречи с министром обороны США Питом Гегсетом обсуждался весь спектр возможных поставок американского оружия:

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"Что платить будут европейцы, а не США, было понятно уже давно. Но я предпочитаю, чтобы Соединенные Штаты были внутри, а не снаружи, потому что они имеют производственные мощности и могут поставлять системы, которых у нас нет. Вот почему сигнал правильный".

По его словам, рабочие группы соберутся очень быстро и будут работать над конкретными результатами. В то же время финансовое бремя должна нести не только Германия:

"Все должны открыть свои кошельки до определенной степени, чтобы быстро собрать суммы, которые на начальном этапе необходимы, в частности, для противовоздушной обороны. Украина находится под огромным давлением, поскольку Путин всегда увеличивает интенсивность воздушных ударов, как только появляются даже малейшие разговоры о мире. Поэтому мы призываем всех проявить себя здесь".

НАТО будет покупать оружие для Украины

Как известно, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что готов продавать европейским странам оружие для Украины. Он пообещал, что первое вооружение, в частности комплексы Patriot, прибудут уже очень скоро.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, Воздушные силы получат две системы противовоздушной обороны от Германии, еще одну купит Норвегия.

"Трамповская" схема предусматривает, что страны-члены НАТО будут отдавать Украине собственное оружие, а себе покупать новое.

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