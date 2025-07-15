Украинцы с инвалидностью могут рассчитывать на финансовую поддержку.

Пенсии в Украине людям со статусом инвалидности могут быть назначены по разным причинам - вследствие заболеваний, травм, из-за участия в боевых действиях и так далее. Узнайте, какой будет пенсия по инвалидности в Украине с 1 августа 2025 года для обладателей третьей группы.

Страховая и социальная пенсия по инвалидности - в чем разница

Для того чтобы разобраться, какая пенсия по инвалидности в Украине, стоит понять, кому могут дать соответствующий статус. Как правило, третью группу назначают людям, у которых диагностированы определенные нарушения в функционировании организма, но они исключают возможности работать или учиться. Считается, что третья группа - рабочая, то есть, человек может трудиться, но для него нужно создать определенные условия.

Отсюда ясно, что украинцы с третьей группой будут получать зарплату. Кроме нее, им доступна и пенсия по инвалидности. Она может быть страховой или социальной. Для оформления первой необходим стаж от 1 до 15 лет, вторую дают только лишь за факт наличия инвалидности.

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Работающий украинец "с группой" может начать думать, что выгоднее - пенсия по инвалидности или по старости. Ответ на этот вопрос придет, когда станет ясен алгоритм расчета денежных выплат.

Пенсия по инвалидности для 3 группы - сколько будут платить

На официальном сайте ПФУ сказано, что размер пенсионных выплат для людей со статусом инвалидности зависит от двух факторов - группы и пенсии по возрасту. Группу инвалидности определяет МСЭК, а вот денежное пособие по возрасту рассчитывается индивидуально для каждого украинца, правила прописаны в ст. 27 и 28 Закона Украины о пенсионном обеспечении.

Вне зависимости от результатов расчетов, страховая пенсия по инвалидности для 3 группы не может быть меньше, чем половина от пенсии по возрасту, при условии, что украинец имеет от 1 до 15 лет страхового стажа. Если украинец получил инвалидность до выхода на пенсию, то все годы с момента установления статуса и до 60 лет засчитываются в страховой стаж.

В ПФУ могут посчитать, какую пенсию человек получал бы, если бы вышел на заслуженный отдых, достигнув предельной возрастной отметки. Представим, что эта сумма равна 4 000 грн, тогда, имея третью группу инвалидности, украинец может рассчитывать на 50% от этой суммы - ему начислят 2 000 грн пенсии.

Бывают случаи, когда инвалидность установлена после достижения пенсионного возраста, при этом украинец уже не работает, но имеет третью группу. Тогда он, при наличии стажа 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, может претендовать на пенсию по инвалидности, размер которой будет равен пенсии по возрасту.

Кроме страховой пенсии, существует еще и социальная пенсия по инвалидности - это денежное пособие, размер которого для 3 группы фиксированный. Работающий украинец с инвалидностью получит 2 093 грн, а неработающий - 2 520 грн.

Также согласно постановлению Кабмина №654, граждане нашей страны "с группой" могут рассчитывать на доплаты - например, если пенсионер с инвалидностью 3 группы содержит несовершеннолетнего ребенка, он имеет право получать надбавку в размере 150 грн.

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