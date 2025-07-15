В городе были слышны взрывы.

Российские оккупационные войска терроризируют Харьков дронами. За 14 минут враг нанес 16 ударов по городу.

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов. По его словам, под ударом россиян оказался Киевский район Харькова.

"Ночная атака "шахедов" на город продолжалась 14 минут. За это время враг 16 раз ударил по Киевскому району Харькова. Также, по предварительной информации, несколько боевых дронов врага были сбиты Силами обороны Украины", – заявил он.

Видео дня

Ранее Терехов информировал, что, по предварительной информации, враг атаковал гражданское предприятие в Харькове. На месте возник пожар.

Новость дополняется...