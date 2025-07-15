Украина может получить оружие от ряда стран ЕС в рамках нового плана Трампа.

Несколько стран Европейского Союза во вторник, 15 июля, подтвердили готовность закупить оружие у США, чтобы в дальнейшем его передать Украине. Эту идею накануне озвучил глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает Reuters.

В понедельник, 14 июля Трамп заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты и другое вооружение, но если за него готовы заплатить страны НАТО.

Однако, многие детали остаются нераскрытыми, в частности, количество и точные типы вооружения, которые будут предоставлены Украине, как они будут оплачены и есть ли возможность их оперативно передать нашей стране.

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По мнению официальных лиц США, европейские страны должны в таком случае отказаться от своих запасов вооружений, чтобы передать их Украине, а их замену приобрести в США.

Однако, как пишет издание, некоторые страны ЕС, вовлеченные в эту инициативу, даже не знают, какое именно вооружение от них хотят получить. Такой подход к оказанию помощи позволил бы быстрее доставить оружие в Украину, но тогда оборона стран-доноров останется уязвимой до тех пор, пока не будет получено от США новое вооружение.

"Мы готовы участвовать. Конечно, мы не можем сделать это самостоятельно, нам нужны другие партнеры - но мы готовы", - заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

Как сообщает издание, глава НАТО Марк Рютте в понедельник, 14 июля во время выступления в Белом доме с президентом США заявил, что Германия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Канада хотят принять участие в новой инициативе.

Трамп изменил мнение относительно войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент США пригрозил России, что через 50 дней может ввести вторичные пошлины в размере 100% против нее и ее партнеров, если не будет достигнуто соглашение о мирном урегулировании войны в Украине. Также Трамп подтвердил, что договорился со странами ЕС о поставках оружия Украине. По словам главы Белого дома, он разочарован в Путине.

Также мы писали, что Трамп объяснил, что решил угрожать Путину санкциями, потому что понял, что его слова не совпадают с действиями. Он добавил, что каждый раз после разговоров с российским президентом по Киеву выпускались ракеты. Поэтому, добавил президент США, в определенный момент разговоры должны заканчиваться и должны быть действия.

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