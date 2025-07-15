Исследование поможет ученым понять, что может ждать Арктику в будущем.

Ученые исследовали рост водорослей и пришли к выводу, что в течение большей части последних 750 тысяч лет в Арктике существовал не постоянный шельфовый ледник, а сезонный лед. Таким образом, они смогли бросить вызов давним теориям, пишет издание SciTechDaily.

Издание отмечает, что исследователи в течение долгого времени спорили по поводу того, был ли когда-то толстый, непрерывный шельфовый ледник на поверхности Северного Ледовитого океана во время наиболее экстремальных ледниковых периодов.

Результаты исследования указывают на то, что Северный Ледовитый океан был покрыт сезонным морским льдом. Он позволял существовать участкам открытой воды и создавал условия, способные поддерживать жизнь даже в самые холодные моменты за последние 750 тысяч лет.

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Это открытие дает важные подсказки о том, какая реакция происходила в Арктике на изменения климата. Также эта информация полезна и тем, чтобы спрогнозировать будущие изменения в этом регионе.

Ведущий автор исследования из Арктического университета Норвегии и соруководитель проекта Into the Blue - i2B Йохен Книс поделился, что керны осадочных пород (образцы отложений с глубин морского дна, - прим. ред), которые были взяты для исследования, показали, что морская жизнь была активной даже в самые холодные времена:

"Это свидетельствует о том, что на поверхности был свет и вода. Мы бы не получили этих образцов, если бы вся Арктика была заперта под километровой толщей льда."

Решающим доказательством в этом исследовании стала молекула IP25, которую производят водоросли, обитающие в сезонном морском льду. То, что она присутствует в слоях осадка указывает на то, что Арктика не была постоянно покрыта сплошным ледяным покровом.

Данное исследование важно тем, что проливает свет на то, как Арктика реагировала на экстремальные условия в прошлом. Понимание того, как морской лед и циркуляция океана реагировали на прошлые климатические изменения, помогает ученым спрогнозировать, что может ждать Арктику в будущем.

Последствия глобального потепления

Ранее УНИАН рассказывал, что команда международных ученых считает, что из-за изменения климата вскоре может очень быстро измениться уровень воды в море. Также на это повлияет колебание полюсов Земли. Такой вывод ученые сделали после исследования ископаемых остатков и осадочных пород.

Также мы писали, что климатический центр Коперника сообщил, что площадь океанического льда у обоих полюсов Земли на конец февраля текущего года имела самый низкий показатель за все время наблюдений. Из-за таяния льда в Арктике и Антарктике, что произошло в результате потепления, происходит нагрев океана.

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