Кратеры такого типа появляются только после колоссальных извержений или при обрушении магматических камер.

В пустыне Сахара находится необычное белое геологическое образование, похожее на огромный череп. Эта структура называется Trou au Natron, пишет ECONews.

Отмечается, что схожесть Trou au Natron с черепом, если смотреть на эту структуру с высоты, впервые заметили в феврале 2023 года. Тогда астронавт сделал снимок с помощью камеры Nikon D5.

В издании рассказали, что секрет заключается в уникальном визуальном сочетании. Например, "глазницы" и "нос" на самом деле являются вулканическими шлаковыми конусами, которые образовались в результате древних извержений. Призрачно-белый цвет "рта" и "щек" обусловлен коркой солей, называемых натроном.

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В издании поделились, что кратеры такого типа появляются только после колоссальных извержений или при обрушении магматических камер. В случае с Trou au Natron речь идет об огромной яме глубиной около 1000 метров и шириной до 8 км.

Ученые знают, что этот вулкан давно потух. Тем не менее до сих пор неизвестно, когда именно он извергался в последний раз, добавили в издании.

Геологические анализы показывают, что около 14 000 лет назад эта кальдера была заполнена глубоким ледниковым озером, отметили в издании. Trou au Natron, который в наши дни кажется бесплодным, в древности был живой экосистемой.

Земля "пожирает сама себя" - что говорят ученые

Ранее ученые раскрыли малоизвестный тектонический процесс, происходящий под Центрально-Анатолийским плато в Турции, где часть земной коры "стекает" вглубь недр планеты. Это редкое явление называют "литосферным капанием".

Ученые поделились, что Центрально-Анатолийское плато постепенно поднималось на протяжении миллионов лет, набрав около одного километра высоты за 10 миллионов лет. В отличие от остального региона, бассейн Конья проседает со скоростью около 20 миллиметров в год.

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