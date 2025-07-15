При этом 20% лиц, въехавших в страну, снова будут возвращаться за границу, говорит Паниотто.

На сегодня из Украины выезжает в два-три раза больше людей, чем возвращается из-за границы. Об этом сказал в эфире телеканала "Киев24" социолог Владимир Паниотто.

По его словам, раньше возвращались чаще семьи с детьми, а сейчас в основном – пожилые люди и одиночки. Главными он называет семейные мотивы, желание быть дома с семьей – с этой целью в Украину возвращаются около 70% людей.

"Дополнительные факторы: потребность в жилье – 23%, а дальше работа – 28%, а 8% отмечают, что лучше дома стало с точки зрения безопасности", – сказал социолог.

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При этом он добавил, что 20% из тех, кто вернулись, хотят решить свои дела в Украине и уехать обратно – в том числе в Европу.

Паниотто отметил, что многие люди приезжают в Украину, чтобы полечиться, потому что в Европе очень большие очереди, чтобы попасть на прием к врачу.

По его словам, на сегодня, по "грубым" оценкам, в Украине проживает 29-30 миллионов украинцев. В то же время по данным управления Верховного комиссара ООН, в марте 2023 года зафиксировали выезд из Украины около 8 миллионов украинцев, но некоторые украинские демографы считают, что эти данные завышены.

Эксперт отметил, что теперь речь идет о 6 миллионах украинцев, которые выехали из Украины. Он считает, что разница в 2 миллиона не свидетельствует о возвращении такого количества людей в Украину. Скорее всего, была усовершенствована статистика.

Демографическая ситуация в Украине

Как сообщал УНИАН, количество школьников в Украине достигло самой низкой за последние 30 лет отметки. На начало 2024-2025 учебного года в системе образования Украины их насчитывалось всего 3,74 миллиона. Тенденция к уменьшению количества детей и молодежи в Украине будет только расти.

В исследовании NGL.media отмечается, что все меньше выпускников школ поступают в украинские вузы. Так, в 2024 году в учреждения высшего образования Украины поступило 197 тыс. студентов – и это самый низкий показатель за последние девять лет.

Предполагают, что значительная часть тех, кто выезжает из Украины, – это 17-летние юноши, которые хотят воспользоваться шансом пересечь границу до 18-летия, после наступления которого выезд из Украины запрещен на время военного положения.

Впрочем, похоже, выезжают из Украины не только парни, но и девушки. По данным Минобразования, в целом в старших классах ежегодно становится чуть больше девушек, но сейчас разница по полу довольно незначительная – 1-2%.

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