Адвокат также рассказала, куда можно обратиться.

В случае, если военнообязанный не явится по повестке в ТЦК и СП, его объявят в розыск, и он будет обязан оплатить штраф. Тем не менее в некоторых случаях его можно обжаловать. Об этом рассказала адвокат адвокатского бюро Романа Сацыка Мария Ганина в комментарии для "РБК-Украина".

В каких случаях можно обжаловать штраф за неявку в ТЦК

По ее словам, военнообязанным украинцам нельзя не явиться по повестке без серьезных оснований, даже при наличии отсрочки или брони. Адвокат подчеркнула, что в любом случае необходимо явиться в ТЦК и СП.

"Даже если человек раньше уточнял данные, но ему снова пришла повестка для уточнения данных, нужно приходить снова. Не обязаны являться по повесткам только исключении с воинского учета. Не снятые с учета, а полностью с него исключенные. Если им пришла повестка, то это подлежит обжалованию", - объяснила Ганина.

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Адвокат поделилась, что штраф за неявку по повестке можно обжаловать, если не были соблюдены определенные процедурные моменты. Например, если повестка пришла на отделение почты уже после той даты, которая была указана в повестке для явки в ТЦК и СП, или если нарушены другие процедурные моменты.

"Привлечение к ответственности - это целая процедура. Постановление о привлечении к ответственности в виде штрафа должно выноситься начальником ТЦК и СП во время заседания. И обжаловать штраф можно, например, если вас не вызвали на такое заседание. Если вас не уведомили должным образом о рассмотрении дела и у вас не было возможности себя защитить", - рассказала адвокат.

Как можно обжаловать штраф за неявку в ТЦК

Ганина заявила, что обжаловать штраф можно через суд или через орган выше ТЦК, где военнообязанный состоит на учете.

"Если вы на учете в районном ТЦК Киева, то надо обращаться в киевский городской ТЦК. Если это Борисполь, Бровары, Буча и другие города, то обращаться надо в Киевский областной ТЦК. Или - в суд", - объяснила адвокат.

Ганина советует в случае нарушений обращаться сразу в суд. По ее словам, в таких делах срок на обжалование составляет 10 дней с момента вынесения постановления или когда человек узнал о таком постановлении.

"В судебном порядке обжалование может длиться достаточно долго. Вот мы подали с клиентом на обжалование в июне, а у нас первое заседание назначено только на сентябрь. А в целом это может занять 4-6 месяцев", - рассказала адвокат.

Отменят ли штраф на время рассмотрения дела в суде

Ганина отметила, что вместе с иском об отмене штрафа за неявку в ТЦК в суд также подают просьбу остановить взыскание. Это позволяет избежать блокировки счетов и взимания средств.

"Если суд удовлетворит просьбу, то пока идет рассмотрение дела, средства не взимают. Но важно понять, что этот процесс не останавливает процесс мобилизаций военнообязанного", - уточнила адвокат.

Кто не подлежит мобилизации с июля

Ранее УНИАН рассказывал, кто из украинцев не подлежит мобилизации с 1 июля. В частности, освобождаются от службы в армии люди в возрасте от 60 лет, а также те, кого военно-врачебная комиссия признала непригодным к военной службе.

Кроме того, не подлежат призыву те, у кого есть временная отсрочка от службы. Не подлежат мобилизации также те, кто забронирован предприятиями и органами власти.

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