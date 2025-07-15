16 июля по новому церковному стилю православные чтят память преподобного Иоанна Вишенского, известного украинского религиозного деятеля и афонского подвижника. В материале рассказываем, какие традиции и приметы связаны с этим днем, а также что за праздник сегодня церковный отмечается по старому календарю.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине - дата по новому и старому стилю
- Обычаи дня, о чем помолиться и чего нельзя делать сегодня
- Приметы 16 июля - о чем говорит Финогеев день
Какой сегодня церковный праздник в Украине - дата по новому и старому стилю
16 июля (29 июля по старому стилю) чтят память преподобного Иоанна Вишенского, Святогорца, которого называют одним из самых известных афонских подвижников и важной фигурой в возрождении православия в Украине XVII века.
Иоанн Вишенский родился на Львовщине, но так как в те времена шли гонения на православных, то он около 40 лет провел на Афоне - там жил в монастырях и вел духовную переписку с украинскими братствами. Точных данных о его жизни сохранилось немного. Известно, что Иоанн выступал против унии и окатоличивания, реформировал монастыри на Галичине и Волыни, а также участвовал в создании Манявского скита. В начале XVII века старец вернулся на родину и помогал бороться за чистоту православной веры, а затем вновь ушел на Афон. Свои последние годы он провел в пещере, где, по преданию, замуровал себя.
Произведения Иоанна Вишенского очень ценила украинская интеллигенция, например, Иван Франко называл их вершиной полемической литературы той эпохи. Всего известно 16 трудов Вишенского. В 2016 году Иоанн был причислен к лику святых.
Какой сегодня православный праздник отмечают еще:
- почитают священномученика Афиногена Севастийского, епископа, и десятерых его учеников;
- мученика Павла и мучениц Алевтины (Валентины) и Хионии;
- мученика Антиоха Севастийского, лекаря;
- мученицы Юлии, девы;
- память святых отцов IV Вселенского собора.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 16 июля также вспоминают святого Анатолия, патриарха Константинопольского.
Обычаи дня, о чем помолиться и чего нельзя делать сегодня
К преподобному Иоанну Вишенскому обращаются с молитвами дать душевных сил и мудрости для решения сложных дел.
В народе день прозвали Финогеев - в честь мученика Афиногена, которого также вспоминают сегодня. Считается, что этот день нужно провести спокойно, в кругу семьи или близких людей. Традиционно продолжается жатва и сбор ржи.
Церковь напоминает, что сегодня, как и в любую другую дату, не стоит поддаваться гневу, ссорам, зависти, унынию, клевете и пустым сплетням.
Народные приметы советуют воздержаться от работы с острыми предметами - топором, пилой, а также не рекомедуют дома мыть полы, чтобы не "смыть" удачу. На работе не стоит просить повышения или прибавки - день для этого уж очень неблагоприятный.
Также на Финогея стараются не идти в лес - сегодня это опасно.
Приметы 16 июля - о чем говорит Финогеев день
По приметам дня можно понять, какую ждать погоду в ближайшие дни, а также будет ли урожай:
- роса с утра держится до обеда - к жаре;
- ясный день выдался - к обильному урожаю;
- дождь пошел - урожай будет плохо храниться;
- утренний туман - в лесу уродится много грибов.
- ботва овощей поникла - к долгим дождям.
Считается, что с Финогея жара идет на спад, а лето неторопливо, но уже начинает поворачивать к осени.