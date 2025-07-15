При этом он говорит, что еще "не закончил" с ним.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что несколько раз верил в достижение договоренностей с кремлевским правителем Путиным, однако тот срывал их.

В интервью Гэри О'Донохью с BBC, которое американский лидер дал после объявления о продаже оружия для Украины и новом ультиматуме для Российской Федерации, он в очередной раз заявил о своем разочаровании Путиным:

"Я думал, мы уже договорились раза четыре, а потом приезжаешь домой - и видишь: только что атаковали дом престарелых или что-то подобное в Киеве. Я сказал: "Что, черт возьми, это было?".

На вопрос, закончил ли он с российским лидером, Трамп ответил, что оставляет дверь открытой: "Я не закончил с ним, но я разочарован в нем".

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Изменение риторики Трампа в отношении Путина

Напомним, почти после каждого телефонного разговора с Путиным Трамп заявлял, что кремлевский правитель настроен на прекращение войны.

Очередной разговор между политиками состоялся 3 июля. Уже вскоре Киев подвергся одной из крупнейших атак за все время войны - Россия била дронами, баллистическими ракетами, аэробаллистическими "Кинжалами" и крылатыми "Искандерами".

На следующий день Трамп сказал, что недоволен Путиным и разговором с ним, поскольку не смог достичь никакого прогресса в вопросе войны в Украине. Впоследствии он пообещал возобновить поставки оружия в Украину, поскольку страна должна защищаться от бомбардировок.

Вчера американский президент заявил, что США введут 100% "вторичные" пошлины против всех стран, которые продолжают торговать с РФ, если в течение 50 дней не будет соглашения по Украине.

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