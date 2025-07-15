Отрасль требует огромных объемов чистой электроэнергии для обслуживания искусственного интеллекта и облачных вычислений.

Технологический гигант Google заключил соглашение с канадской компанией Brookfield Asset Management по поставкам гидроэлектроэнергии в США. Это крупнейшая в мире корпоративная сделка на поставку чистой энергии для гидроэлектростанций, пишет Reuters.

Компания Google будет покупать электроэнергию по 20-летним контрактам на общую сумму 3 миллиарда долларов. Техногигант также инвестирует 25 млрд долларов в дата-центры в Пенсильвании и соседних штатах в течение следующих двух лет.

Отмечается, что технологическая отрасль требует огромные объемы чистой электроэнергии для питания дата-центров, которые необходимы для искусственного интеллекта и облачных вычислений. Сейчас в США наблюдается рекордный уровень потребления электроэнергии.

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Ожидается, что президент компании Alphabet Рут Порат обсудит эту новость на саммите по искусственному интеллекту в Питтсбурге, где также должен принять участие президент США Дональд Трамп. Там планируется объявление 70 млрд долларов инвестиций в сферу искусственного интеллекта и энергетики.

Google - последние новости

В мае стало известно, что компания Google впервые за почти десять лет обновила свой культовый логотип "G". Новая версия сразу появилась в приложении Google на iOS и смартфонах Pixel.

Ранее сообщалось, что исследователи лаборатории Google DeepMind создали модель искусственного интеллекта, которая позволит общаться с дельфинами.

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