По словам нардепа, это стратегическое международно-правовое поражение и Путина лично, и России.

Для начала работы Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины нужно будет принять еще ряд решений. Но не исключено, что он начнет функционировать в следующем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Отвечая на вопрос УНИАН о том, какие новые права и возможности получила Украина после принятия решения о создании Спецтрибунала, он отметил, что это "историческое событие и для Украины, и для международного права".

"Уже даже с точки зрения стратегической и международно-правовой – это стратегическое международно-правовое поражение. И Путина лично, и России", – подчеркнул парламентарий.

Видео дня

В то же время Мережко отметил, что нужно будет проработать определенные детали, в частности относительно соответствующих регламента и устава, который регулирует процессуальные вопросы.

"То есть впереди еще довольно много работы, но главный шаг в этом направлении, к настоящей международной справедливости, уже был сделан", – сказал он.

По словам депутата, пройдет определенное время перед тем, как этот Трибунал станет полноценным и начнет функционировать.

"Я не знаю, сколько это займет времени. Я всегда привожу в пример Нюрнбергский трибунал. Он был создан в течение трех месяцев, функционировал примерно девять месяцев. То есть в сумме где-то примерно один год", – отметил Мережко.

Он выразил надежду, что к реализации этого Трибунала присоединятся и другие страны, в частности Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

"Когда он конкретно начнет функционировать, пока неизвестно. Но уже решающий шаг в этом направлении... был сделан", – сказал председатель Комитета.

На уточнение, может ли он заработать до завершения боевых действий, Мережко ответил так:

"Теоретически – да. Мы не знаем, когда завершатся боевые действия, будет ли вообще какое-то перемирие... Но главное, что существует этот трек, независимо от других событий. И вернуть это назад уже будет невозможно. Поэтому здесь Путин в моральном, международно-правовом смысле уже проиграл. Как бы там ни было, но это уже он входит в историю как военный преступник, а Россия – как государство-агрессор".

По словам Мережко, этот Трибунал физически может располагаться в Гааге.

"Технические, юридические вопросы, процессуальные еще впереди, их надо решать. Но я надеюсь на то, что это, возможно, даже не в этом году, – хотелось бы, чтобы уже в этом году он начал функционировать – но, если так быть реалистом, я надеюсь больше на следующий год", – отметил он.

Спецтрибунал против России

Как сообщал УНИАН, 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению российской агрессии. Зеленский подчеркнул, что "Гаага ждет виновников".

К работе над созданием Спецтрибунала присоединились 39 государств, ЕС и Совет Европы. В целом подготовка заняла более двух лет.

Сегодня, 15 июля, Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: