По данным разведок двух стран, эти атаки только увеличиваются.

Армия Российской Федерации тысячи раз применяла против Украины химическое оружие, в последнее время такие атаки только усиливаются.

Как передает Politico, об этом после встречи министров иностранных дел Евросоюза заявила высокая представительница ЕС по внешней политике Кая Каллас. Согласно докладам разведок Германии и Нидерландов, с начала полномасштабной войны оккупанты применили химическое оружие по меньшей мере девять тысяч раз:

"Поскольку разведывательные службы говорят, что это усиливается, я думаю, что это вызывает большое, большое беспокойство. Это свидетельствует о том, что Россия хочет причинить как можно больше боли и страданий, чтобы Украина сдалась. И, знаете, это действительно... невыносимо".

Применение химического оружия

Большинство государств мира, в том числе и Россия, присоединились к международной конвенции, которая запрещает использование, производство, разработку и хранение химического оружия.

Видео дня

Российская Федерация входит в число 65 стран, которые не только подписали эту Конвенцию, но и официально ее ратифицировали.

В октябре прошлого года Командование Сил поддержки Вооруженных сил Украины обнародовало страшную статистику применения химоружия оккупантами - тогда было известно о более четырех тысячах таких случаев.

Речь идет о газовых гранатах К-51 и РГ-ВО, а также о боеприпасах с опасными химическими соединениями неустановленного типа.

Вас также могут заинтересовать новости: