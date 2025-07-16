Новейшую защитную реакцию на травму можно определить самому: психолог назвал три признака

Внутреннее замирание в "реакции олененка" приводит к попыткам приспособиться и любым путем избежать конфликтов.

Так называемую "реакцию олененка", как защиту от травмы и стресса, начали диагностировать совсем недавно. Ее ставят в один ряд с триадой "бей-беги-замри", о которой наверняка многие слышали. А благодаря советам от известного психолога Марка Трэверса, которые он опубликовал в статье для Forbes, можно научиться не только определять эту реакцию у себя, но и помочь из нее выйти.

Он пишет, что в сложных обстоятельствах нервная система постепенно адаптируется, пытаясь вернуться к ощущениям безопасности. И со временем такая модель выживания влияет на повседневное поведение человека и проявляется в автоматических реакциях.

Это и есть реакции на травму – такие, как "бей-беги-замри". Но есть и четвертая, более тонкая, реакция – ее называют реакцией олененка.

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"Когда вы застреваете в этой травматической реакции, вы начинаете выживать, стараясь угодить людям или будучи слишком уступчивыми", - написал Трэверс.

Он отмечает, что иногда это выглядит, как доброжелательность. Однако, надо разобраться – и если она вытекает не из природной доброты и щедрости, а из страха, тогда это и есть реакция олененка.

Он выделил три главных признака этой реакции на стресс.

Извинения по умолчанию

Если извинения стали привычной реакцией и даже превратились в рефлекс, то это попытка оставаться незаметным, надеясь сохранить безопасность. В повседневной жизни это может проявляться так, что человек извиняется, прежде чем высказать свое мнение или попросить о чем-то.

"Постоянные извинения могут принести краткосрочную безопасность или одобрение, но они могут незаметно подорвать то, как другие (и вы сами) воспринимают ваш авторитет, границы и самооценку", - указано в статье Трэверса.

Он пишет, что не нужно отказаться от слова "извините" насовсем. Однако, лучше вернуть ему истинный смысл, а не использовать для того, чтобы обезопасить себя.

Оторванность от собственных потребностей

Постоянная настроенность на чужие потребности ведет к потере связи со своими собственными, считает психолог. Маркеры такого поведения – фразы "я не против", "как скажете", "я просто хочу, чтобы все были счастливы".

"Это кажется уступчивостью и дружелюбием, но на самом деле - это страх показаться слишком навязчивым или спровоцировать конфликт", - пишет он.

В итоге это приводит к тому, что человек перестает чувствовать собственные желания. Если спросить его о том, что он хочет, возникнет пауза.

Психолог советует начинает связь со своими потребностями с простых вопросов, которые помогут восстановить общение с собственным телом. Например, это могут быть вопросы: "Что я чувствую сейчас?" или "Чего я хочу, даже если не говорю об этом вслух?".

И если поначалу отвечать на них будет тяжело, или даже неприятно, то со временем, уверяет Марк Трэверс, это поможет перестать быть зеркалом для других и стать "более четким отражением самого себя". А также понять, что собственные чувства не являются угрозой и их можно уважать, как и чувства других людей.

Избегание конфликтов любой ценой

Психолог говорит, что если мысль о том, что кто-то может быть расстроен, вызывает у вас тревогу, то это признак реакции олененка. Из-за того, что нервная система считает конфликт угрозой отношениям, человек будет пытаться сгладить ситуацию всеми способами.

"Это может выглядеть как внешнее согласие при внутреннем несогласии, как взятие вины на себя только для того, чтобы снять напряжение, или как постоянное отслеживание настроения других людей, чтобы не вызывать дискомфорт", - отмечает он.

Он пишет, что постоянное подавление самого себя может привести к реальной неуверенности в себе. А также подорвать вашу искренность.

Чтобы начать отвыкать от этого, Трэверс советует начать с практики сохранения присутствия духа в небольшие моменты дискомфорта.

"Каждый раз, когда вы сопротивляетесь желанию съежиться или сгладить ситуацию, вы учите свою нервную систему тому, что честность и безопасность могут сосуществовать", - написал психолог.

Техника для счастья

Напомним, что бывший руководитель Google и эксперт по счастью Мо Гавдат разработал простую технику, которая помогает стать счастливее. Он рекомендует дать себе 90 секунд на проживание проблемы, а потом задать три вопроса.

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