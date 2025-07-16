Рютте также добавил, что в Европе найдут деньги для того, чтобы обеспечить для Украины наилучшую позицию на мирных переговорах.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что такие страны как Бразилия, Китай и Индия могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Российской Федерацией.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что такое предупреждение было сделано на фоне ультиматума президента США Дональда Трампа о том, что если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине, РФ и ее партнеры подвергнутся вторичным пошлинам в размере 100%.

"Я призываю эти три страны, в частности, если вы живете сейчас в Пекине, или в Дели, или являетесь президентом Бразилии – вам стоит присмотреться к этому, потому что это может очень сильно ударить по вам. Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что он должен серьезно заняться мирными переговорами, потому что в противном случае это очень сильно ударит по Бразилии, Индии и Китаю", – подчеркнул Рютте.

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Генсек НАТО также добавил, что в Европе найдут деньги для того, чтобы обеспечить для Украины наилучшую позицию на мирных переговорах. По его словам, по договоренности с Трампом США теперь будут "массово" отправлять оружие для Украины. Речь идет не только о средствах ПВО, но и о ракетах и боеприпасах, оплатят которые европейцы.

Когда его спросили, обсуждается ли отправка в Украину ракет дальнего радиуса действия, Рютте ответил так:

"Это и оборонительное, и наступательное оружие. Так что есть все виды оружия, но мы не обсуждали вчера с президентом все детали. Это действительно прорабатывается сейчас Пентагоном, Верховным главнокомандующим союзными войсками в Европе, вместе с украинцами".

Оружие для Украины

14 июля президент США Дональд Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. Во время общения с журналистами американский лидер сказал, что Украина будет получать оружие от США, однако теперь платить за него будут страны Европы.

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал страны ЕС быстро собрать средства на оружие для Украины – в первую очередь, на средства противовоздушной обороны.

Тем временем Трамп заявил, что не планирует предоставлять Украине дальнобойные ракеты JASSM. Он также сказал, что украинский президент Владимир Зеленский не должен наносить удары по Москве.

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