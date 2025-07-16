В поединке цивилизации и природы победила природа.

Амазонские тропические леса Бразилии издавна были источником вдохновения для новаторских решений. Одним из самых ценных коммерчески привлекательных природных ресурсов региона стал каучук. В свое время он вызвал глобальную "каучуковую лихорадку", за которую пришлось заплатить высокую человеческую цену, пишет IFLScience.

В 1920-х годах бразильские каучуковые деревья привлекли внимание автомобильного магната Генри Форда. И у него возникла идея приобрести в Амазонии огромный участок и построить там город, где производили бы нужную для шин его автомобилей резину, чтобы не платить бешеные деньги за каучук из Азии.

Так в тропических джунглях в бразильском штате Пара родилась Фордландия. Этот город должен был стать воплощением американского идеала среди Амазонии - с большими зданиями, больницей, развлекательным центром. Также он должен был обеспечивать рабочие места и поддерживать производство шин для автомобилей Форда.

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Фордландия занимала территорию, почти вдвое большую, чем штат Делавэр, и располагалась вдоль реки Тапажос - одного из главных притоков Амазонки. Город был построен на возвышенности, что позволяло избегать подтоплений в сезон дождей, но это также означало и то, что в сухой сезон корабли со стройматериалами едва могли туда добраться.

Тысячи рабочих вручную расчищали миллионы акров земли, где должны были расти ровные ряды каучуковых деревьев. Однако, как отметил президент и соучредитель The Intercept Brasil Эндрю Фишман, никто до того времени не пытался делать что-то подобное - и на это была веская причина. В плане Форда полностью игнорировались знания, которыми в то время владело местное население: монокультуры не выживают в Амазонии.

"Форд, убежденный в превосходстве своей американской решимости, ценностей и технологий, считал, что выполняет божье дело - покоряя джунгли и принося цивилизацию и экономический прогресс тем, кого он видел как отсталых обитателей леса. Но отсутствие таких каучуковых плантаций в Амазонии не было следствием невежества. Наоборот: местные знали, что вредители и болезни молниеносно распространяются между деревьями, высаженными слишком плотно", - пишет Фишман.

Без биоразнообразия, которое могло бы защитить каучуконосные деревья, плантация потерпела полный крах - ее поразили гниль и нашествие гусениц. Между тем работникам пришлось бороться с болезнями, недоеданием, тяжелыми условиями труда и укусами змей и летучих мышей.

К тому же во время расчистки земли вспыхнул один из крупнейших искусственных пожаров, которые когда-либо знала Амазония. Это был еще один удар по окружающей среде, вызванный неудачной попыткой Форда перенести Америку в тропические леса.

В конце концов, Форд ни разу не посетил город, который носил его имя, и весь эксперимент был признан провальным. При этом убытки на сегодня равнялись бы примерно 350 миллионам долларов.

Лес начал возвращать себе территорию уже вскоре после сворачивания проекта, но Фордландия не исчезла полностью. В первые десятилетия после этого в городке проживало менее 100 человек, сейчас же его население составляет около 2-3 тысяч человек.

А тем временем на фоне местной жизни до сих пор виднеются заброшенные руины мечты Форда - хрупкое напоминание о том, что сила Амазонии заключается в ее биоразнообразии.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Мексике в юго-восточном штате Кампече под пологом джунглей случайно нашли затерянный город майя. Археологи обнаружили скрытый комплекс, который назвали Валериана, с помощью лазерной съемки, которая картографирует структуры, погребенные под растительностью. Специалисты считают, что он уступает по плотности только Калакмулю - крупнейшему поселению майя в Латинской Америке.

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