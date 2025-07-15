В течение последних недель глава Белого дома обсуждал с европейскими союзниками возможность поставки Украине определенных видов наступательного оружия, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности поставки Украине ракет дальней дальности, которые позволили бы ей атаковать вглубь России. Об этом пишет CNN со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

По их словам, последние несколько недель глава Белого дома обсуждал с европейскими союзниками возможность предоставить Украине определенные виды наступательного оружия, в частности того, которое президент Украины Владимир Зеленский ранее просил у Соединенных Штатов.

Также, рассказал информированный источник, Трамп интересовался, способна ли Украина наносить удары глубоко по России. Недавно СМИ обнародовали эпизод этого телефонного разговора главы Белого дома с Зеленским.

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Источники CNN заявили, что это был один из многочисленных вопросов, который президент США задавал во время звонка, и звучал мимоходом. После разговора, говорят они, Украина с европейскими странами и США продолжала обсуждать возможное предоставление ей ракет дальнего радиуса действия.

Однако после обнародования упомянутого эпизода разговора между Трампом и Зеленским Белый дом заявил, что отрывок был вырван из контекста. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт подчеркнула, что "президент Трамп просто задавал вопросы, а не поощрял дальнейшие убийства".

"Этот эпизод подчеркивает нынешнюю динамику отношений между двумя странами, ведь Зеленский неустанно работает над тем, чтобы получить благосклонность Трампа, и не хочет терять ограниченную поддержку со стороны Соединенных Штатов", - говорится в материале.

Издание напомнило также, что представитель Трампа в НАТО Мэтт Уитакер накануне заявлял, что при поставках оружия Украине сейчас основное внимание сосредоточено на оборонительных системах, таких как ракетные батареи Patriot, но он не исключал возможности поставки наступательного оружия.

"Очевидно, что системы противовоздушной обороны являются критически важной в этой ситуации, но в то же время мы ничего не убираем с повестки дня", - сказал он.

Предоставление Украине ракет большой дальности: мнения экспертов

Как сообщал ранее УНИАН, журналист Дэвид Игнатиус рассказал, что Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk - того же оружия, которое было запущено против иранских целей в прошлом месяце. Впрочем, "Томагавки" якобы пока исключены из списка поставок, и их могут развернуть позже, если Трамп захочет еще больше рычагов влияния, предположил Игнатиус.

Военный аналитик Алексей Гетьман пояснил, что крылатые ракеты Tomahawk смогут ощутимо помочь в защите Украины в том случае, если нам их передадут сотнями, а не отдельными единицами. По его словам, запуск ракет Tomahawk можно делать из центральных регионов Украины, и ракета полетит вглубь РФ. Эксперт отметил, что это не новые ракеты, но усовершенствованные, и их почти не могут перехватить российские средства ПВО.

В то же время, по мнению авиационного эксперта Валерия Романенко, вряд ли Трамп даст Украине такое оружие, которое сможет сильно навредить Путину. Он добавил, что хорошо, если американский президент даст хотя бы оборонительное оружие, и выразил уверенность, что никакого наступательного оружия он не даст.

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