Бывший оперативник ЦРУ не считает, что Трамп теперь проукраинский.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп наконец-то дает бой правителю России Владимиру Путину – по крайней мере пока. Его разочарование в российском диктаторе растет, хотя еще недавно уважение Трампа к Путину было "одним из самых устойчивых геополитических сюжетов последнего десятилетия".

Об этом пишет The Atlantic. Издание напомнило, что на прошлой неделе американский лидер заявил, что получил от диктатора "много д*рьма", а на днях заявил о выделении вооружения для Украины (за которое будут платить другие страны) и пригрозил России пошлинами, если война не завершится за 50 дней. Но эти сдвиги еще не являются свидетельством того, что Трамп принял новое стратегическое мировоззрение, говорят неназванные чиновники Белого дома и два внешних советника Трампа.

"У Трампа не появилось новой приверженности к Украине или ее президенту Владимиру Зеленскому. Он не стал внезапно верить в традиционные трансатлантические альянсы, которые его предшественники ценили как противовес Москве. Скорее, Трамп был обижен", – говорится в материале.

Видео дня

Один из собеседников сказал автору статьи, что Путин заставил Трампа выглядеть "младшим партнером", игнорируя его призывы прекратить войну против Украины и усиливая боевые действия:

"Президент (Трамп, – УНИАН) давал ему шанс за шансом, но с него хватит".

Скорее всего, меры, объявленные Трампом, не изменят общую траекторию войны в Украине. Но они могут притупить импульс России в войне и, в свою очередь, ее желание продолжать войну. Эти шаги также заверили Украину и Европу, что Вашингтон все еще может быть партнером в их борьбе, добавляет автор.

Но когда речь идет о Трампе, есть предостережения, говорится в материале. У него будет больше пространства для маневров с членами его коалиции MAGA, поскольку Штаты не будут отправлять оружие непосредственно в Украину (его будут продавать другим странам для дальнейшей передачи Украине, – УНИАН).

Американские официальные лица не сообщили, будет ли передано больше оружия в будущем, а значительная часть базы Трампа – и многие члены Палаты представителей от Республиканской партии – решительно выступают против предоставления дополнительной военной или финансовой помощи Киеву. Эта неопределенность усложнит планы украинского президента Владимира Зеленского и Европы относительно будущей обороны Украины.

"Считаю ли я, что Трамп теперь проукраинский? Совсем нет. Это (заявления Трампа, – УНИАН) хорошая новость. Но Европе все равно нужно планировать с мыслью о том, что США не являются надежным союзником, потому что Трамп все еще может изменить свою позицию", – констатировал бывший оперативник ЦРУ Марк Полимеропулос.

Американское оружие для Украины

Накануне американский лидер Дональд Трамп сделал ряд заявлений относительно войны в Украине. В частности он анонсировал отправку оружия через другие страны и пригрозил России вторичными пошлинами в размере 100%.

Reuters сообщает, что страны Европы подтвердили, что готовы покупать американское оружие для нужд Украины. Однако есть нюанс – нет никаких данных о видах, объемах вооружения, кто за него будет платить и когда оно будет доставлено в Украину. Один из источников заявил, что европейские страны должны в таком случае отказаться от своих запасов вооружений, чтобы передать их Украине, а приобрести у США замену.

Вас также могут заинтересовать новости: