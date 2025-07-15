Речь идет о количестве в 50-100 ракет, которые потенциально могут достать до Москвы и Санкт-Петербурга.

Если США примут решение о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk, то это существенно повлияет на ход войны с Россией. Об этом сказал в эфире Киев24 военный эксперт Юрий Микуляк.

Он отметил, что ПВО России не готово обезвреживать эти ракеты, которые являются дальнобойными и высокоточными. А эти ракеты можно было бы использовать для уничтожения российских предприятий по производству оружия.

"А если эти ракеты точечно ударят по вражеским аэродромам, заводам, которые изготавливают вооружение и военную технику для армии РФ, а также складам с вооружением, то это обезоружит российскую армию. Им нечем будет стрелять и воевать", - подчеркнул эксперт.

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Микуляк отметил, что предоставление Украине американских ракет Tomahawk было бы мощным ударом по РФ. При этом, даже намерение президента США Дональда Трампа это сделать, может заставить российские власти скорректировать планы.

"Думаю, что Путин задумается над словами Трампа, потому что если президент США действительно нам предоставит дальнобойные высокоточные боеприпасы, то, поверьте мне, победа будет за нами", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что в случае достижения договоренности с США, Украина может получить от 50 до 100 ракет Tomahawk. При этом он подчеркнул, что для запуска этих ракет нам нужно обучить личный состав. Также Украине нужны установки, с которых можно запускать эти ракеты.

"Эти ракеты используются как на воде, так и в воздухе и на суше. Нам нужны пусковые установки, которые будут работать в этих трех вариантах. И к этому нужно готовить не только обслуживающий персонал, но и пилотов, потому что эти ракеты с самолета стреляют под определенным углом", - рассказал Микуляк.

Что известно о передаче Украине ракет Tomahawk

Как сообщал УНИАН, в колонке для The Washington Post журналист Дэвид Игнатиус написал, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk. В то же время высокопоставленные собеседники журналиста утверждают, что Tomahawk пока исключены из списка поставок.

Речь идет об оружии, которое было запущено против иранских целей в прошлом месяце. Если Tomahawk запустить из Украины, они могут поразить Москву и Санкт-Петербург.

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