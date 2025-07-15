В перечне есть независимость, чувство юмора и готовность к приключениям.

Сертифицированный лайф-коуч и защитница психического здоровья Митци Бокманн назвала 18 качеств мужчин, которые привлекают женщин высшего класса, даже если они не богаты.

"У них может не быть денег, которыми можно похвастаться, но они источают нечто гораздо более мощное", - отметила эксперт в своей статье для YourTango.

Вот какие качества перечислила коуч:

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Эмоциональный интеллект. Женщины хотят иметь возможность обсуждать со своими партнерами чувства.

Независимость. Никто не хочет навязчивого мужчину, который нуждается в постоянном присутствии или находит свою идентичность через партнера.

Финансовая стабильность. Женщинам нужен мужчина, который понимает важность правильного управления деньгами.

Самосознание. Какими бы ни были проблемы, женщине нравится мужчина, который их выявил и решил.

Эмоциональная доступность. Исследование 2018 года показало, что мужчинам следует разобраться с сохраняющимися чувствами к бывшему/бывшей, прежде чем начинать новые отношения.

Гибкость. Под "гибкостью" подразумевается отсутствие упрямства. Тот, кто готов увидеть другую сторону чужой позиции и действовать по-другому. Тот, кто не настаивает на том, что всё идёт своим чередом и никогда не изменится.

Готовность к приключениям. Нет ничего более непривлекательного, чем мужчина, который хочет весь день просидеть на диване, играя в видеоигры.

Чувство юмора. Женщина хочет того, кто сможет ее рассмешить, кто посмеется над собой, когда кто-то сделает что-то глупое.

Целеустремленность. Каждой женщине нравятся амбициозные мужчины. С амбициозным мужчиной женщина чувствует себя в безопасности.

Ясный ум. Женщины хотят мужчину, которому не нужно полагаться на наркотики и алкоголь в повседневной жизни.

Зрелость. Если вы ищете женщину, которая в вас влюбится, встаньте с родительского дивана и уходите из дома.

Доступность. Ни одна женщина не хочет поддерживать своего партнера, когда он все еще отпускает кого-то другого. Она хочет, чтобы мужчина сосредоточился на ней, их отношениях и будущем.

Привлекательность. Конечно, искра важна. Это неотъемлемая часть любых отношений, и ее обсуждение не подлежит обсуждению.

Совместимость. Женщины хотят быть уверены в возможности взаимно удовлетворяющих близких отношений, прежде чем влюбиться.

Схожесть. Недавнее исследование показало, что, занимаясь общими делами и проявляя искренний интерес к увлечениям женщины, можно повысить ее привлекательность, создавая возможности для осмысленной связи.

Ориентация на семью. Женщины хотят видеть рядом с собой того, чьи дети общаются с ними, и у кого нет груза проблем в отношениях с родителями.

Политическая ориентация. Если ваша девушка твёрдо стоит на своём праве на жизнь, а вы - нет, то сейчас это может показаться вполне приемлемым, но в долгосрочной перспективе это может разрушить ваши отношения.

Умение любить. Это главный ингредиент, необходимый женщине для того, чтобы влюбиться. Исследования показывают: когда люди выражают любовь способами, которые соответствуют предпочитаемому языку любви их партнера, отношения и сексуальное удовлетворение могут улучшиться.

Напомним, ранее эксперты рассказали, какие женские черты "сводят с ума" мужчин.

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