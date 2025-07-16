16 июля - дата, полная народных обычаев и запретов. Мировое сообщество посвящает этот день нескольким видами животных. Праздник сегодня в Украине приурочен одной распространенной профессии и важному историческому событию.
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой праздник 16 июля в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник церковный
Православные, которые привержены современному календарю, чествуют мученика Афиногена с десятью учениками, а также украинского праведника и богослова Иоанна Вишенского. Ему молятся с просьбами об укреплении веры и помощи в принятии решений.
В староцерковном стиле правила насчет того, какой сегодня церковный праздник, совсем другие. В нем восхваляют патриарха Анатолия Царьградского и мученика Якинта.
Какой сегодня праздник в мире
Главное экологическое торжество этой даты - Всемирный день змей. Эти животные часто становятся жертвами жесткости и стереотипов, хотя на самом деле приносят огромную пользу экосистеме.
Другие международные праздники сегодня - День морских свинок, День хот-дога, День PR-специалиста.
Мировые знаменитости, рожденные 16 июля и достойные упоминания, это художники Андреа дель Сарто, Джошуа Рейнольдс и Жан-Батист-Камиль Коро, путешественник Руаль Амундсен, писатель Роберт Шекли, основатель Википедии Ларри Сенгер.
Какой сегодня праздник в Украине
Среди наших выдающихся соотечественников сегодняшними именинниками являются писатель Василий Барка, актриса Ада Роговцева, поэт Владимир Шовковытный, военнослужащие ВСУ Сергей Котенко и Юрий Коваленко, гимнастка Анна Ризатдинова.
16 июля - годовщина важного для нашей истории инцидента. В День подписания Декларации про суверенитет Украины вспоминаем успешную многолетнюю борьбу за достижение независимости.
О том, какой сегодня праздник, могут знать специалисты по финансам. Это День бухгалтера, с которым стоит поздравить знакомых представителей профессии.
Какой праздник 16 июля в народе
Об этой дате наши далекие предки придумали приметы, по которым делали погодные прогнозы:
- если комары сбиваются в большие стаи, ждите жары;
- пошел дождь - к раннему гниению урожая;
- если земля мокрая и до полудня не высыхает, то следующие недели будут дождливыми.
Украинские верования в праздник сегодня предписывают собирать сезонные ягоды и фрукты, ходить на рыбалку, жать раннюю рожь. Для семейного счастья желательно сделать что-то совместно с родными.
Что нельзя делать сегодня
В народных верованиях 16 июля - праздник, довольно безопасный для любых начинаний. Запрещено лишь рубить деревья и подметать полы, а также мстить и завидовать другим.