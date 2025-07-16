16 июля нужно поздравить бухгалтеров и заняться уборкой.

16 июля - дата, полная народных обычаев и запретов. Мировое сообщество посвящает этот день нескольким видами животных. Праздник сегодня в Украине приурочен одной распространенной профессии и важному историческому событию.

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Какой сегодня праздник церковный

Православные, которые привержены современному календарю, чествуют мученика Афиногена с десятью учениками, а также украинского праведника и богослова Иоанна Вишенского. Ему молятся с просьбами об укреплении веры и помощи в принятии решений.

В староцерковном стиле правила насчет того, какой сегодня церковный праздник, совсем другие. В нем восхваляют патриарха Анатолия Царьградского и мученика Якинта.

Какой сегодня праздник в мире

Главное экологическое торжество этой даты - Всемирный день змей. Эти животные часто становятся жертвами жесткости и стереотипов, хотя на самом деле приносят огромную пользу экосистеме.

Другие международные праздники сегодня - День морских свинок, День хот-дога, День PR-специалиста.

Мировые знаменитости, рожденные 16 июля и достойные упоминания, это художники Андреа дель Сарто, Джошуа Рейнольдс и Жан-Батист-Камиль Коро, путешественник Руаль Амундсен, писатель Роберт Шекли, основатель Википедии Ларри Сенгер.

Какой сегодня праздник в Украине

Среди наших выдающихся соотечественников сегодняшними именинниками являются писатель Василий Барка, актриса Ада Роговцева, поэт Владимир Шовковытный, военнослужащие ВСУ Сергей Котенко и Юрий Коваленко, гимнастка Анна Ризатдинова.

16 июля - годовщина важного для нашей истории инцидента. В День подписания Декларации про суверенитет Украины вспоминаем успешную многолетнюю борьбу за достижение независимости.

О том, какой сегодня праздник, могут знать специалисты по финансам. Это День бухгалтера, с которым стоит поздравить знакомых представителей профессии.

Какой праздник 16 июля в народе

Об этой дате наши далекие предки придумали приметы, по которым делали погодные прогнозы:

если комары сбиваются в большие стаи, ждите жары;

пошел дождь - к раннему гниению урожая;

если земля мокрая и до полудня не высыхает, то следующие недели будут дождливыми.

Украинские верования в праздник сегодня предписывают собирать сезонные ягоды и фрукты, ходить на рыбалку, жать раннюю рожь. Для семейного счастья желательно сделать что-то совместно с родными.

Что нельзя делать сегодня

В народных верованиях 16 июля - праздник, довольно безопасный для любых начинаний. Запрещено лишь рубить деревья и подметать полы, а также мстить и завидовать другим.

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