Суд избрал антикоррупционному активисту Шабунину меру пресечения

Поддержано ходатайство прокурора о личном обязательстве сроком на 2 месяца.

Печерский районный суд города Киева назначил главе Центра противодействия коррупции и, по совместительству, военному Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 2 месяца. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на видео нашего корреспондента из зала суда.

Суд поддержал обвинение, которое просило меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 2 месяца с возложением обязанностей, предусмотренных ч.5 ст 194 УПК Украины,

Шабунин должен прибывать по вызову к следственному прокурору, следственному судье, суду, также он не должен отлучаться из населенного пункта на Харьковщине, в котором дислоцируется его подразделение, кроме необходимости выполнения военного задания.

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Среди обязанностей также: воздерживаться от общения с рядом лиц, сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу.

Дело Шабунина

Как сообщал УНИАН, 11 июля ГБР сообщило о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину. По данным следствия, он уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины.

Отмечалось, что он, не будучи на службе, получал ежемесячное денежное обеспечение в размере более 50 тысяч гривен.

Шабунину сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного преступления) - завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах.

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