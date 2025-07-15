Также Грэм обратился к партнерам Москвы.

Сенатор США Линдси Грэм посоветовал кремлевскому правителю Путину позвонить в Тегеран и там узнать, что будет ждать Москву в случае отказа от предложения президента Дональда Трампа.

Политик написал в микроблоге X, что решение американского лидера продать Европе оружие для Украины стало для него приятной новостью. Не менее важной является угроза наложить 100% пошлины на страны, которые покупают российскую нефть, если боевые действия не прекратятся через 50 дней:

"Если Путину и другим интересно, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле. Если бы я был страной, которая покупает дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово".

Напомним, в июне Соединенные Штаты Америки вступили в войну с Ираном на стороне Израиля, ударив ракетами по трем ядерным объектам страны. Незадолго до этого Вашингтон давал Тегерану два месяца на достижение новой ядерной сделки.

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Трамп дал России 50 дней

Как сообщал УНИАН, вчера президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил об ультиматуме для России: Москва должна прекратить войну в Украине в течение 50 дней или Вашингтон введет 100% "вторичные" пошлины против всех стран, которые продолжают торговать с ней.

Также Трамп снова сказал, что глубоко разочарован Путиным и продолжением бомбардировок Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал ультиматум американского лидера "театральным". Он уверяет, что России это безразлично.

В то же время пресс-секретарь кремлевского правителя Дмитрий Песков признал серьезность заявлений Трампа, однако отметил, что Кремлю нужно время на анализ этих слов.

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