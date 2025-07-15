Еще в апреле в ЕС одобрили план на введение пошлин на американские товары на почти 25 млрд долларов, но их так и не ввели в действие ради переговоров.

На днях президент Соединенных Штатов Америки объявил о введении с 1 августа 30% пошлин на товары из Европейского Союза, если не будет достигнуто более выгодное соглашение. Эту неделю официальные лица ЕС провели за доработкой плана ответных мер, пишет The New York Times.

Авторы отмечают, что была заложена основа для введения пошлин на американский импорт на сумму более 100 миллиардов долларов, если переговоры о новой сделке с США не увенчаются успехом. Однако есть важный вопрос, который затмевает все эти усилия.

"Если дело дойдет до этого, пойдут ли они на это?" – подчеркнул научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета Фрэнсис Барвелл.

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Издание напомнило, что ранее представители 27 стран блока месяцами работали над подготовкой планов контрмер, чтобы отложить их ради дальнейших переговоров. Еще в апреле в ЕС одобрили план на введение пошлин на американские товары на почти 25 млрд долларов. Но его приостановили "в знак доброй воли", когда Трамп отменил действие некоторых введенных ним пошлин.

Но сделка так и не состоялась. Напротив, Трамп объявил в соцсетях о планах ввести 30-процентные пошлины на товары из ЕС.

"После этого заявления официальные лица ЕС решили снова отложить введение первой партии ответных тарифов – их действие было приостановлено только до 14 июля – чтобы дать возможность провести дополнительные переговоры. Но они также повторили свои обещания ответить решительно, если потребуется", – сказано в материале.

На какие шаги готовы пойти в ЕС

Сейчас чиновники Евросоюза заканчивают работу над вторым списком пошлин, которые будут направлены на еще более длинный перечень товаров из США на 84 миллиарда долларов. В этот перечень вошли в том числе самолеты американской компании Boeing и бурбон из Кентукки. Представители стран-членов блока еще не проголосовали за этот список.

Авторы подчеркивают, что ЕС предпочел бы прийти к соглашению путем переговоров, избежав болезненной торговой войны. Однако есть вероятность, что переговоры могут провалиться. Многие политики и министры считают, что сила – "единственный язык переговоров, который понимает Трамп".

Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович на днях провел беседу с министром торговли США Говардом Лютником, а также должен поговорить с торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Кроме того, в Вашингтон едут торговые эксперты, которые специализируются на детальных переговорах.

При этом Шефчович подчеркнул, что в ЕС министры более решительно настроены в вопросе нанесения ответного удара по США, если не будет найдено решение путем переговоров.

Утвержденные еще в апреле пошлины почти вступили в силу – их могли ввести очень быстро. Однако они рассматривались лишь как первый шаг, ведь пошлины на товары на 21 млрд евро – не столь большая сумма, если говорить о трансатлантических торговых отношениях на 1,6 триллиона евро.

"Мы продолжим готовить дальнейшие контрмеры, чтобы быть полностью готовыми", – заявила на днях президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что должно случиться, чтобы ЕС принял ответные меры

Как говорит управляющий директор по Европе в консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Муджтаба Рахман, для того, чтобы Европа приняла ответные меры, все должно пойти очень плохо – общие пошлины на уровне около 15%, а также пошлины по секторам.

По его мнению европейские чиновники захотят избежать гнева администрации Трампа – особенно, когда блок серьезно зависим от Вашингтона в вопросе помощи в войне в Украине.

При этом бывший торговый чиновник ЕС Игнасио Гарсия Берсеро говорит, что если Трамп воплотит в жизнь свою последнюю угрозу, то это подтолкнет блок к краю.

"При введении 30-процентных пошлин у нас не останется другого выбора, кроме как принять ответные меры", – констатировал он.

Торговая война Трампа

Пошлинами с 1 августа Трамп пригрозил не только Евросоюзу, но и Мексике. В целом за последние несколько дней под "прицел" торговой войны американского президента попали более 20 стран (не считая страны ЕС). Среди них Япония, Южная Корея, Канада, Молдова, Таиланд и многие другие.

Стоит отметить, что подобные заявления от Трампа звучат не первый месяц. Он то заявлял о введении пошлин, то отменял их. Под "удар" попали даже острова, где не живет никто, кроме пингвинов.

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