В РФ увеличивается количество тех, кто возмущен, что Путин мог остановить войну, но не сделал этого, говорят эксперты.

Решение президента США Дональда Трампа о поставках оружия Украине и его критика в адрес российского диктатора Владимира Путина вызвали беспокойство среди части российской элиты из-за опасений, что их диктатор может переоценивать свои возможности. Об этом пишет The Washington Post.

По словам старшего научного сотрудника Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяны Становой, количество тех, кто возмущен Путиным из-за того, что он мог остановить войну, но не сделал этого, растет.

"Вопрос не в том, было ли такое соглашение действительно возможным, а скорее в том, что речь идет о господствующих настроениях - убеждение, что был момент возможности, односторонне потерянный из-за упрямства и иррациональности Путина", - пояснила она.

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Эксперт отметила, что весной еще была надежда, что Трамп и Путин достигнут соглашения, однако она угасла из-за того, что Украина и Европа не принимали условий Москвы, и сейчас перспектив на достижение договоренности не видно.

Среди представителей российской финансовой элиты, пишет издание, растет беспокойство относительно ухудшения состояния их экономики, страдающей от инфляции из-за санкций и огромных расходов на войну.

"Кредитный кризис. Рецессия. Всем все понятно. Но политическая воля направлена в другую сторону. Кремль бьет в барабан войны. Настрой - довести войну до победного конца. Конечно, предприниматели и экономисты призывают к осторожности и переговорам. Но военные и дипломаты призывают к войне до самого конца. Сейчас речь идет лишь об устранении корней конфликта и о том, как мы захватим всю территорию", - рассказал российский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, Кремль считает, что имеет преимущество, ведь Россию поддерживают Китай и Северная Корея.

Также издание привело результаты опроса, опубликованные на прошлой неделе российским Левада-центром, которые показали, что 64 процента россиян поддерживают мирные переговоры вместо продолжения войны, что является рекордно высоким показателем второй месяц подряд.

Становая отметила, что Путин и другие лица, принимающие решения, вероятно, не осознают того, что недовольство растет, мол, он ослеплен стремлением захватить как можно больше украинской территории.

"Взгляд Путина и людей в Москве, связанных с властью, такой, что мы все равно разобьем Украину", - пояснила эксперт.

Трамп угрожает Путину: какие могут быть последствия

Как сообщал ранее УНИАН, 14 июля Трамп сделал важные заявления, в которых пообещал введение пошлин против РФ и ее торговых партнеров, а также оружие Украине. По его словам, он введет вторичные пошлины, если в течение 50 дней Путин не пойдет на соглашение по урегулированию ситуации в Украине. Также президент США объявил о поставках американского оружия для ВСУ, расходы на которые возьмет Европа..

Впрочем, как писал Reuters, Путин не испугался Трампа и не планирует прекращать войну в Украине, пока Запад не согласится с его условиями. Более того, он может захотеть захватить еще больше украинских территорий, если его войскам удастся продвигаться. В частности, речь идет о Днепропетровщине, Сумщине и Харьковщине.

Аналитики считают, что даже если российский диктатор не согласится остановить боевые действия в Украине после угроз Трампа, последний вряд ли выполнит свое обещание и введет против РФ и ее торговых партнеров пошлины. Мол, он не станет рисковать возобновлять конфронтацию с Китаем из-за Украины - страны, судьба которой для него не является жизненно важной.

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