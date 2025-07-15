Разведчикам удалось получить доступ к более 47 Тб технической информации об изготовлении российских беспилотников.

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины при поддержке "Украинского киберальянса" и группы "BO Team" атаковали сетевую и серверную инфраструктуру компании "Гаскар Интеграция" - одного из крупнейших поставщиков дронов для российской армии.

Как сообщили УНИАН источники в украинской разведке, в результате атаки удалось получить доступ к более 47 Тб (терабайт) технической информации об изготовлении российских беспилотников. Вся информация на серверах производителя уничтожена, включая 10 Тб резервных копий материалов.

По словам собеседника, в результате кибератаки на предприятии не работает интернет, производственные и бухгалтерские программы, парализована работа центра разработок компании "Гаскар". Кроме этого, на заводе по производству беспилотников заблокированы все двери, сотрудники вынуждены пользоваться пожарными выходами.

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"Среди похищенных данных - конфиденциальные анкеты сотрудников компании, а главное - полная техническая документация по производству дронов, которая передана соответствующим специалистам Сил обороны Украины", - отметил источник.

Производство оружия в России

Как сообщал УНИАН, по данным ГУР, количество баллистических ракет "Искандер-М" и их северокорейских аналогов KN-23 в России за полтора месяца снизилось почти вдвое. Так, на начало июля 2025 года Россия имела около 300 баллистических ракет, в том числе более 250 "Искандеров-М" и около 50 KN-23.

По информации военной разведки, по состоянию на середину мая у оккупантов было около 580 этих баллистических ракет.

В ГУР также рассказали, что оккупанты развернули вблизи украинской границы более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов, способных запускать такие ракеты.

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