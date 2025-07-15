Аналитики считают, что вряд ли Трамп рискнет возобновить конфронтацию с Китаем из-за Украины.

Аналитики считают, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласится остановить боевые действия в Украине после угроз президента США Дональда Трампа, и сомневаются, что после этого глава Белого дома выполнит свое обещание и введет против РФ и ее торговых партнеров пошлины. Об этом пишет The New York Times.

В целом в новом плане Трампа по поставкам оружия Украине и усилении давления на российского правителя ключевые детали остаются непонятными, отмечает издание.

В частности, эксперты выразили сомнение в серьезности угроз президента США ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если Путин не согласится на прекращение огня в течение 50 дней. Они отметили, что масштабы взаимной торговли Китая с Россией - почти 250 миллиардов долларов в год, и выполнение этой угрозы приведет к противостоянию США с Пекином.

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По мнению аналитиков, вряд ли Трамп рискнет возобновить конфронтацию со второй по величине экономикой мира из-за Украины - страны, судьба которой для него не является жизненно важной.

Кроме того, издание напомнило, что Трамп уже неоднократно устанавливал дедлайны, которых не придерживался, и это заставляет сомневаться, что он в этом случае сдержит свое обещание.

К тому же, велика вероятность, что Путин не согласится прекратить войну, как этого требует Трамп. Такое мнение высказала, в частности, старший научный сотрудник аналитического центра "Приоритеты обороны" Дженнифер Кавана.

"Он (Путин, - ред.) оценивает, и, по моему мнению, справедливо, что Россия имеет преимущество на поле боя, и что Соединенные Штаты или Европа не могут сделать многое, чтобы оказать на него давление... Дальнейшая помощь Украине вряд ли существенно изменит военный баланс, и Путин готов выдержать дополнительные санкции", - пояснила она.

По мнению Каваны, стратегия США по вооружению Украины "не является устойчивой", ведь размер существующих арсеналов оружия в Европе и Соединенных Штатах ограничивает то, что может быть отправлено в Украину в ближайшее время. Мол, если Европа закажет оружие в США для Украины, оно может не поступать месяцами или годами.

Также, говорится в материале, даже если Трамп и введет 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, они не окажут существенного влияния на ее экономику. По данным Офиса торгового представителя США, в 2024 году Соединенные Штаты импортировали российских товаров только на сумму около 3 миллиардов долларов.

Кроме того, как напомнил бывший чиновник Государственного департамента и эксперт по санкциям против России Эдвард Фишман, Трамп уже однажды отказался от угрозы вводить тарифы в размере более 125 процентов на китайский экспорт.

"Если целью является сокращение экспорта энергоносителей из России, это не сработает", - написал он в социальных сетях.

Кроме того, пишет издание, Трамп понимает, что резкое сокращение экспорта российских энергоносителей приведет к росту мировых цен на нефть, а это в свою очередь ударит по американским потребителям на заправках, пошатнет рынки и будет стимулировать общую инфляцию.

Угрозы Трампа Путину и возможные их последствия

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Трамп сделал важные заявления о введении пошлин против России и поставках оружия Украине. Он, в частности, объявил, что введет вторичные пошлины против РФ и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет соглашения по мирному урегулированию в Украине. Также американский лидер высказался о поставках американского оружия Украине, мол, США и Евросоюз достигли соответствующей договоренности, согласно которой расходы лягут на Европу.

Однако, по информации Reuters, Путин не испугался Трампа и намерен продолжать войну в Украине, пока Запад не согласится на его условия. Более того, территориальные требования диктатора могут возрасти по мере продвижения российских войск в Украине. В частности, как рассказали изданию источники в Кремле, диктатор может поставить целью захватить еще три области: Днепропетровскую, Сумскую и Харьковскую области.

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