Федоров обещает, что будут выпускать по 50 тысяч комплектующих в месяц.

Запорожская область запускает масштабное производство комплектующих для противопехотных мин. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в Telegram.

Он отмечает, что сегодня парламент принял, а президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о приостановлении действия для Украины Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

"Это важный шаг, который позволяет нам эффективнее защищаться от агрессора", – подчеркнул руководитель ОВА.

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Федоров сообщил, что Запорожская область мгновенно реагирует на инициативу и уже в ближайшее время запустит производство комплектующих для противопехотных мин.

"Благодаря современным технологиям ежедневно будет изготавливаться от 1000 до 2000 единиц продукции – это более 50 000 ежемесячно", – сказал он, добавив, что это должно способствовать укреплению Запорожского фронта.

Украина вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Во вторник, 15 июля, Верховная Рада поддержала выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. За соответствующее решение проголосовали 299 парламентариев. Президент Украины Владимир Зеленский сразу же подписал соответствующий закон.

Роман Костенко, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сказал, что Украина сможет использовать, производить и получать противопехотные мины от партнеров уже на следующий день после подписания закона о выходе из Оттавской конвенции.

Он отметил, что Россия использует противопехотные мины, а Оттавская конвенция, не давала Украине возможности в полной мере защищать, в том числе, свои фортификационные сооружения и свою землю.

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