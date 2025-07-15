Модель готовится к новой операции.

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021" и участница 10 сезона шоу "Холостяк", модель Анна Неплях рассказала, что готовится к новой операции. У нее обнаружили новообразование.

"Можно сказать, что раз в пятилетку меня скашивает здоровье, происходит жесткая переоценка ценностей и своего пути, а дальше - только бешеные взлеты. Именно на это я надеюсь", - отметила Неплях в своем Instagram, опубликовав фото из больничной палаты.

Она напомнила, что в 2020 году ей удалили опухоль в гайморовой пазухе:

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"После того, я наблюдаюсь, но не жалуюсь на здоровье. Но на прошлой неделе у меня в другом месте обнаружили новообразование, и уже сегодня я снова ложусь под наркоз и на операционный стол. Но настроение уже не волнующее, а исключительно положительное. В жизни ожидается квантовый скачок, и я к нему, ой как готова".

При этом Неплях призвала всех ценить свою жизнь, проверять здоровье и любить Украину.

Напомним, ранее сообщалось, как весной 2024-го украинская модель Анна Неплях попала в серьезную аварию.

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