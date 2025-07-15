О потенциальной угрозе пилотов предупреждают не только изображения на радарах, но и звуки.

Вы наверняка видели в фильмах сцены, когда пилот истребителя летит в небе и вдруг получает сообщение, что его "засекли" на радаре. Это происходит каждый раз, когда вражеская ракета наводится на цель – так что у пилота, по самолету которого ведут огонь, есть время среагировать.

В основном, когда враг преследует героя в кино, он делает это с помощью бортовой радиолокационной системы своего самолета, объясняет ресурс Slash Gear. Она работает в режиме поиска или отслеживания целей. Простыми словами, когда радиолокационный сигнал отражается обратно к самолету, который его послал, пилот получает предупреждение о наличии противника.

И предупреждение о том, что враг заметил самолет, также связано с радаром. Он работает, посылая и принимая мощные сигналы, а бортовой приемник радиолокационного предупреждения работает над идентификацией источника сигнала, показывая азимут. Кроме того, есть возможность получить дополнительную информацию о типе и происхождении сигнала, отмечают авторы.

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Что происходит с самолетом-мишенью

Представьте картину: пилот истребителя занимается своими делами, пролетая мимо воздушного пространства вражеской страны, когда случается нечто непредсказуемое: на него нацеливается вражеская ракета.

Как пишет ресурс, бортовой радиолокационный приемник предупреждения (РЛП) самолета способен обнаружить сигнал, который его бортовая компьютерная система анализирует и определяет как угрозу. Потенциально он может понять тип используемого радара и сообщить пилоту о типе вражеского самолета, находящегося у него на хвосте.

"Современные РЛС могут изолировать несколько сигналов и определять, какой из них представляет большую угрозу, что достигается с помощью специальных пиктограмм и фигур, которые отображаются на экране Heads-Up Display (HUD). Благодаря этой информации, которая почти мгновенно предоставляется пилоту, он может принять меры для обеспечения своего выживания", – пишут авторы.

Система лазерного предупреждения оповещает пилота, если его самолет является целью, с помощью лазерного дальномера. Все дело в том, что многие наземные пусковые установки зенитно-ракетных комплексов используют эту технологию вместе с блоками наведения. Из-за этого на борту истребителя есть несколько систем, которые помогают защитить самолет.

Но вышеупомянутые РЛП не ограничиваются только отображением информации на экране – речь идет и о звуковой компоненте.

В материале объясняют, что различные тона могут предупредить пилота о типе угрозы, с которой он сталкивается. Сами же пилоты обучены распознавать различные типы звуков.

"Непрерывный звук означает, что радар зафиксирован на самолете в режиме слежения. Другие тона информируют пилота о режиме ракеты. Каждый раз, когда один из них срабатывает, пилот должен принять меры и избежать угрозы. Все эти защитные системы работают вместе, чтобы обеспечить самолету и пилоту возможность выжить в различных ситуациях", – констатирует Slash Gear.

Напомним, ранее мы рассказывали о 5 странах имеют истребители, но не имеют пилотов, которые бы ими управляли.

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