Многие жители Киева в разговоре с журналистами заявили, что не верят в то, что громкие заявления Трампа помогут Украине.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести "жесткие пошлины" в размере 100% против России, если она не достигнет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть. Такой шаг мог бы стать демонстрацией намерений главы Белого дома как можно скорее завершить войну, но украинцы настроены довольно скептически.

Мнение киевлян о заявлениях Трампа

Журналисты BBC пообщались с жителями Киева, чтобы узнать их мнение об угрозах Трампа в отношении России. Многие из них считают, что срок в 50 дней для заключения мирного соглашения является слишком длинным, а действий, которые собирается предпринять президент США, недостаточно для урегулирования войны.

В частности, жительницы столицы Юлия и Алиса заявили в разговоре с журналистами, что они обеспокоены тем, как Трамп относится к кремлевскому диктатору Владимиру Путину и его окружению.

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"Я не верю, что это реальная помощь Украине... все дело в его эго. Думаю, эти четыре года (президентства Трампа) будут очень тяжелыми для Украины", - сказала Юлия.

Алиса же считает, что все, что произошло с момента прихода Трампа к власти в США, только доказало, что ничего не изменится. Она считает, что слов американского президента недостаточно, чтобы повлиять на Путина.

"Люди много говорят, посмотрим, как будет. Я надеюсь, что все будет так, как мы хотим. А мы хотим мира, чтобы война в Украине закончилась и все ребята вернулись живыми", - заявил житель Киева по имени Артем, чей отец служит в армии.

Нина, другая жительница Киева, в разговоре с журналистами подчеркнула, что оружие, которое США собираются передать Украине, может помочь добиться прекращения огня. Она считает, что война могла бы закончиться раньше, если бы России не помогали такие союзники, как Северная Корея и Китай.

Как украинские политики отреагировали на слова Трампа

Журналисты напомнили, что ранее мэр Киева Виталий Кличко говорил о том, что срок в 50 дней для России, который объявил Трамп, является слишком длинным. Он отметил, что в последнее время российские атаки по Украине стали более интенсивными, а за эти 50 дней может погибнуть еще больше людей.

Кроме того, народный депутат Кира Рудик в беседе с журналистами назвала заявление Трампа "горько-сладким". Она подчеркнула, что оно дало Путину еще 50 дней для продолжения ударов по Украине.

"Для нас это очень тяжело и очень лично, потому что мы не знаем, выживут ли некоторые из нас в течение этих 50 дней", - сказала Рудик.

Главные заявления Трампа на встрече с Рютте

Напомним, что 14 июля президент США Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений о войне в Украине, санкциях против России и поставках американского оружия во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме. В частности, он пообещал перредать Украине оружие, заручившись поддержкой европейских союзников.

Помимо этого Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины против России, если в течение 50 дней не будет соглашения о прекращении огня против Украины. Также он заявил, что введет вторичные санкции в отношении стран, покупающих российскую нефть.

Американский президент объяснил, почему именно сейчас изменил свое отношение к России и главе Кремля Владимиру Путину. По его словам, российский диктатор пытался обмануть его.

"Я разочарован в президенте Путине, потому что я думал, что мы договоримся два месяца назад, но до этого не дошло", - говорил Трамп.

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