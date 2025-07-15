Времени мало, поэтому советуем сосредоточиться.

Задания на поиск слов являются одними из самых популярных головоломок в интернете. Это интересный способ провести свободное время, а также хорошая возможность для проверки вашего интеллекта и наблюдательности.

УНИАН создал для вас новую головоломку, которая предусматривает поиск спрятанных слов в сетке из букв. Такие задания могут улучшить вашу концентрацию внимания, способность замечать ключевые детали в общей картине и принимать решения в условиях ограниченного времени. Готовы к новому вызову?

Итак, ниже вы увидите коллаж с десятками букв, расположенных в произвольном порядке. Где-то в этом хаосе есть три слова, которые вам нужно отыскать.

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Какие слова необходимо найти:

банан,

кокос,

лимон.

Время на поиск будет ограничено. Мы отвели на ответ всего 15 секунд, поэтому советуем сосредоточиться.

Кстати, слова могут быть спрятаны как по диагонали, так и по вертикали, но не по горизонтали.

Готовы продемонстрировать свои навыки? Время пошло!

Что ж, 15 секунд исчерпаны. Если вы заметили все три слова, вы настоящий гений с удивительно острым зрением. От вас действительно трудно что-то скрыть.

А тем, кому осталось найти еще одно слово, или же вам было мало времени на поиски, советуем вернуться к изображению и попробовать еще раз. Забудьте о таймере, сосредоточьтесь на цели и не сдавайтесь, пока не отыщете все три слова, которые мы спрятали.

Ответ:

Другие интересные вызовы от УНИАН

Если вам понравилось искать слова, у нас есть для вас еще более интересный вызов. Почему бы не попробовать найти сразу 5 слов всего за 20 секунд? Справиться будет непросто.

Также можете проверить свои способности в задании, где необходимо найти число 253 на картинке. На это задание мы отвели всего 6 секунд.

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