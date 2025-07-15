Семья ведущего Мирошниченко попала в передрягу по дороге на Крит (фото)

Инна Мирошниченко поделилась деталями того, что им пришлось пережить.

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко вместе с женой и детьми отправился за границу отдыхать на море. Как поделилась в Instagram его супруга, адвокат и блогер Инна, поездка началась не с самых приятных событий.

По ее словам, дорога заняла почти сутки, за которые она успела поспать лишь три часа. Кроме того, как добавила Мирошниченко, еще до вылета одного ребенка стошнило, а у второго - возникли проблемы с желудком.

"В очереди на самолет и ни одной уборной рядом (WizzAir любит набить всех в одно помещение без окон и дверей подождать еще часок). Ехать в автобусе до самолета и делать вид, что все под контролем, ничего необычного, просто не подходите к нам. Стирать всю одежду и мыть ребенка полностью в туалете самолета", - рассказала Инна.

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Она добавила, что всю дорогу в самолете на ней лежали мокрые дети, и приходилось постоянно держать пакет, чтобы никого не стошнило на нее.

"Главное, что мы впервые едем всей семьей на море! Со всем справились, и все прошло, как только увидели его (море)", - акцентировала адвокат.

Судя по всему, семья Мирошниченко отдыхает в деревне Милатос на Крите.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко откровенно рассказала о расстройстве у приемного сына.

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