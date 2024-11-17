Утром 17 ноября Россия осуществила массированный ракетный удар по Украине. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры.
Как сообщает ДТЭК, в ряде областей будут введены экстренные отключения электроэнергии из-за российских ударов:
"Киев, Киевщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света".
Кроме того, о частичном исчезновении электроснабжения ранее сообщал мэр Одессы Геннадий Труханов. Это произошло вследствие ракетных ударов по городу.
Обновлено в 7:50. РФ атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине, сообщили в Минэнерго
По словам министра Германа Галущенко, оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.
Ракетный удар 17 ноября - что известно
Как сообщал УНИАН, утром 17 ноября Россия осуществила массированный ракетный удар по территории Украины. По данным мониторинговых каналов, одновременно в воздушном пространстве нашей страны находилось 45 ракет.
В сети сообщали, что взрывы были слышны в Одессе, Днепре и Кривом Роге. Ракетная атака продолжается.
По данным мониторов, Россия атакует объекты энергетической инфраструктуры. Взрывы прогремели в Виннице и в Хмельницкой области. В ряде областей работает ПВО. Есть угроза для нескольких городов.