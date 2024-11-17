Это ответные меры на ракетную атаку российских оккупантов. Россия атакует объекты энергетической инфраструктуры.

Утром 17 ноября Россия осуществила массированный ракетный удар по Украине. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщает ДТЭК, в ряде областей будут введены экстренные отключения электроэнергии из-за российских ударов:

"Киев, Киевщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света".

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Кроме того, о частичном исчезновении электроснабжения ранее сообщал мэр Одессы Геннадий Труханов. Это произошло вследствие ракетных ударов по городу.

Обновлено в 7:50. РФ атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине, сообщили в Минэнерго

По словам министра Германа Галущенко, оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.

Ракетный удар 17 ноября - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 17 ноября Россия осуществила массированный ракетный удар по территории Украины. По данным мониторинговых каналов, одновременно в воздушном пространстве нашей страны находилось 45 ракет.

В сети сообщали, что взрывы были слышны в Одессе, Днепре и Кривом Роге. Ракетная атака продолжается.

По данным мониторов, Россия атакует объекты энергетической инфраструктуры. Взрывы прогремели в Виннице и в Хмельницкой области. В ряде областей работает ПВО. Есть угроза для нескольких городов.

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