В мае было объявлено о начале подготовительных работ по строительству на станции двух новых блоков - №4 и №5.

На Южно-Украинской атомной электростанции вышел из строя один из блоков. Об этом со ссылкой на два независимых источника сообщает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Скорее всего, на следующей неделе уйдет в ремонт", - написал он на своей Facebook-странице.

По словам Харченко, победные реляции АО НАЭК "Энергоатом", которые касались досрочного завершения ремонтов, должны "не только радовать, но и пугать".

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Эксперт считает, что если блоки будут выходить из строя зимой, то страна окажется в крайне тяжелой ситуации.

Справка УНИАН. Южно-Украинская атомная электростанция находится в степной зоне на левом берегу реки Южный Буг, неподалеку он Южноукраинска.

Станция имеет три энергоблока. Тип реакторов - ВВЭР-1000. Генерирующая мощность составляет 3000 МВт.

Южно-Украинская АЭС - последние новости

В мае стало известно о начале подготовительных работ по строительству на станции двух новых блоков - №4 и №5.

Кроме того, во время массированного ракетно-дронового обстрела россиянами энергетических объектов Украины, который произошел 26 августа, был отключен энергоблок №3 Южно-Украинской атомной электростанции.

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