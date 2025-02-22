В ГСЧС уверяют, что угрозы для гражданского населения пока нет.

В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели продолжают ликвидацию последствий удара России по саркофагу разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС 14 февраля. Ситуация в районе объекта контролируемая, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 22 февраля спасатели-верхолазы ГСЧС проводят работы по частичному вскрытию конструкций укрытия и ликвидации одного очага тления с северной стороны арки. Осуществляется постоянный мониторинг с использованием БПЛА с тепловизионными камерами и с помощью ручных тепловизоров", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что радиационный фон на промплощадке Чернобыльской АЭС в пределах нормы, а угрозы для гражданского населения нет.

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Удар России по ЧАЭС: что известно

Напомним, в ночь на 14 февраля российские оккупанты нанесли удар по Чернобыльской АЭС. Впоследствии место удара проверили представители МАГАТЭ, которые заявили, что не зафиксировали повышения уровня радиации.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что беспилотник летел на высоте 85 метров, на которой радары не могут его отследить. Также президент Украины назвал этот удар "приветствием от Путина".

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