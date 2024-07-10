Восточноевропейские правительства от Праги до Софии имеют грандиозные планы по строительству новых заводов, но вопрос в том, кто за них заплатит.

Взрыв на Чернобыльской АЭС в 1986 году замедлил нашествие ядерных проектов в Восточной Европе советской эпохи, а падение коммунистических режимов свело их к минимуму. Однако сейчас восточная часть Европы объединяется вокруг крупнейшего за десятилетия движения новых мощностей. Но вопрос в том, кто за это заплатит и что из этого станет реальностью, пишет Bloomberg.

"От Чехии до Румынии страны строят планы относительно того, что некоторые называют "крупнейшим проектом века". Согласно последним прогнозам, собранным Bloomberg, они хотят построить по крайней мере десяток новых ядерных блоков на сумму почти 130 миллиардов евро (139 миллиардов долларов). Первый может заработать в течение десяти лет", – говорится в статье.

Отмечается, что бывшие коммунистические государства в значительной степени унаследовали существующие мощности с 1970-х и 1980-х годов. Однако они будут работать определенное время. Теперь правительства воспользовались политической поддержкой новых мощностей, после того, как страны были вынуждены отказаться от более дешевого российского газа.

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По словам чиновников, проблема заключается в том, что страны не обладают инженерными ноу-хау и им трудно финансировать масштабы своих амбиций. Ни один частный инвестор не возьмет на себя риск строительства нового блока в одиночку, поэтому должны вмешаться правительства. Ключевыми будут субсидии ЕС, но за эти деньги также будет конкуренция: "Финансирование является, безусловно, важнейшим вопросом. Это в основе решения", – подчеркнул экономист Агентства ядерной энергии Ян Хорст Кепплер.

Между тем в Западной Европе картина неоднозначная. Бельгия и Испания, например, планируют поэтапно отказаться от ядерной энергетики. Другие – непоколебимы. Австрия на референдуме 1978 года отказалась от ядерной энергетики. В Германии правительство приняло решение об отказе после катастрофы на Фукусиме в Японии в 2011 году.

Бельгия, Франция, Финляндия и Швеция продолжают производить не менее трети своих потребностей в электроэнергии из реакторов для более 100 миллионов граждан. Самый новый реактор в ЕС – Olkiluoto 3 в Финляндии – начал производить электроэнергию в прошлом году. Этим летом во Франция начнет производить электроэнергию на своем долго отложенном реакторе Flamanville-3 EPR.

Финансовый вопрос

По словам журналистов, в то время как государственные субсидии для запуска новых реакторов почти наверняка получат одобрение ЕС, их масштабы пугают. Например Польша продолжает переговоры о том, как финансировать реакторы Westinghouse Electric Co., предназначенные для ее первой станции, стоимость которых может превысить 30 миллиардов долларов. Указанная сумма эквивалентна всему оборонному бюджету страны на 2023 год, или 3,9% ВВП.

Страны Восточной Европы не ожидают принятия инвестиционных решений в ближайшее время. Они ждут, пока ЕС одобрит помощь в рамках своего бюджетного цикла на 2028-34 годы. Он, вероятно, будет утвержден в следующем июне. Планы ЕС по зеленой энергетике включают атомную.

Чехи же до конца августа решат, какая компания станет поставщиком хотя бы одного реактора. Заместитель министра экономики и торговли Томас Элер заявил, что "нет конкурентоспособного предложения финансирования" и что государственные займы, вероятно, покроют 90% расходов.

В статье указано, что эта отрасль отличается от государственной модели в Китае и России, которые строят больше всего реакторов. Европейские ядерные проекты также известны задержками строительства и ростом расходов. В Словакии, например, строительство нового блока на заводе в Моховце было отложено на десятилетия и стоило вдвое больше прогнозируемых 2 миллиардов евро.

Сейчас единственными новыми атомными электростанциями в ЕС, которые строятся, является одна в Словакии и одна на юге в Венгрии, где Россия финансирует строительство АЭС "Пакш II".

Атомная энергетика

Ранее администрация Джо Байдена рассматривает вопрос запрета импорта в США обогащенного российского урана через исполнительную власть, поскольку усилия Конгресса по блокированию поставок реакторного топлива пробуксовывают. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

РФ строит треть реакторов во всем мире. Санкции пока не повредили ядерной энергетике, которая может создавать долговременные политические связи и подрывать усилия Запада по изоляции путинского режима.

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