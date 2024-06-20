Несмотря на санкции, российские компании строят более трети новых реакторов по всему миру, что добавляет Москве новых друзей.

В течение более чем двадцатилетнего правления Владимира Путина газ и нефть были его важнейшими инструментами геополитического торга, пока вторжение в Украину не изменило ландшафт. Отказ ЕС от российских энергоносителей в сочетании со взрывами на газопроводе "Северный поток" лишил Кремль его важнейшего экспортного рынка и рычагов влияния. Санкции пока не повредили ядерной энергетике, которая может создавать долговременные политические связи и подрывать усилия Запада по изоляции путинского режима, пишет Financial Times.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения в Украину на Россию уже приходилось около половины всех международных соглашений по строительству атомных электростанций, поставки реакторов и топлива, вывода из эксплуатации или обращения с отходами. На ее главных конкурентов в ядерной энергетике – Китай, Францию, Японию, Южную Корею и США – около 40%.

Несмотря на санкции, Россия остается главным экспортером атомных электростанций. Она участвует в строительстве более трети новых реакторов, строящихся в мире, в частности в Китае, Индии, Иране и Египте.

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Обеспокоенные доминирующей позицией России в глобальной цепочке ядерных поставок, западные правительства пытаются дать ей отпор. В прошлом месяце президент США Джо Байден подписал двухпартийный законопроект о запрете импорта российского обогащенного урана, который составляет около 25% от общего объема поставок в США.

По словам журналистов, отношения, которые Россия выстраивает через ядерные проекты, превосходят даже длительные контракты на поставку газа по трубопроводам. Так, строительство атомной электростанции занимает около 10 лет, а срок эксплуатации реактора на новых станциях составляет 60 лет. Подготовка к демонтажу, включая удаление радиоактивных частей, занимает еще 10-20 лет и требует значительных средств.

"Это очень длительное обязательство для страны иметь российское присутствие. Это не только собственно строительство. Это целая экосистема", – подчеркивает научный сотрудник программы по ядерной политике Королевского института объединенных служб Дарья Долзикова.

В Турции Россия строит первую в стране атомную электростанцию в Аккую мощностью 4800 МВт, которая, как ожидается, начнет вырабатывать электроэнергию в этом году. "Росатом" обеспечивает все, включая персонал станции, на протяжении всего срока реализации проекта. В аналогичной ситуации оказалась Бангладеш, которая будет связана с Россией проектом "Руппур" на десятилетия. Так, РФ строит первую атомную электростанцию в стране. Стоимость проекта оценивается в 12 млрд долларов. "Это бесконечные отношения, в которые они вступают", – заявляет политолог и эксперт по Бангладеш в Университете штата Иллинойс Али Риаз.

Толчок после вторжения в Украину

Авторы указывают, что именно вторжение в Украину заставило Россию переосмыслить свой подход к ядерной дипломатии. Вскоре после начала войны "Росатом" потерял один из своих контрактов в Европе: электростанцию "Ханхикиви" в Финляндии мощностью 1200 МВт, строительство которой должно было начаться в 2023 году.

Вынужденный создавать новые альянсы, Путин все чаще позиционирует свое правительство как партнера "глобального юга" – термина, охватывающего деколонизированные страны Африки, Азии и Латинской Америки. "Росатом" был ключевой частью усилий Москвы, направленных на завоевание глобального юга. Компания подписала почти два десятка меморандумов о взаимопонимании со странами Африки и Латинской Америки, включая Зимбабве, Мали, Буркина-Фасо и Бразилию. В Гане Россия начала подготовку заявки на строительство первой в стране атомной электростанции вместе с поставщиками из США, Китая, Индии, Южной Кореи и Франции.

В этом году Россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве небольшого модульного реактора мощностью 330 МВт. Этот проект является первым для "Росатома" и России во внедрении следующего поколения ядерных технологий за пределами страны, говорится в статье.

Даже в Европе Россия не является полностью изолированной. Венгерская АЭС "Пакш" мощностью 2400 МВт, которую "Росатом" получил без конкурса в 2014 году, не пострадала от украинского вторжения. Ожидается, что она будет сдана в начале 2030-х годов, с подготовленной рабочей силой и первой партией обогащенного урана.

"Это яркий пример того, как действует российская ядерная дипломатия и почему она опасна", – говорит Владимир Сливяк, сопредседатель российской экологической группы "Экооборона".

Государственная компания "Росатом" может предложить до 90% финансирования для ядерных проектов с выплатами, растянутыми на десятилетия, по минимальным процентным ставкам. Более привлекательное финансирование помогло "Росатому" выиграть сделку с Бангладеш. Такие выгодные условия "имеют решающее значение для бедных стран с низким кредитным рейтингом, которые не могут получить такое финансирование где-либо еще", – говорит Сливяк.

Согласно годовым отчетам "Росатома", зарубежные проекты – в частности, строительство атомных электростанций, экспорт обогащенного урана и другие инициативы – составляют около половины его общего дохода. В 2023 году "Росатом" заработал $16,2 млрд от этих проектов, по сравнению с $11,8 млрд в 2022 году. За последнее десятилетие этот доход увеличился более чем вдвое. Согласно стратегии развития компании, к 2030 году общий доход должен достичь более $56 млрд, что более чем вдвое превысит текущий уровень.

Проблемы с финансированием у западных компаний

В то же время поиск источников финансирования для ядерных проектов является одним из самых больших вызовов для западных компаний. В США предпринимаются попытки заставить акционеров банка пересмотреть свою позицию из-за опасений, что Россия и Китай будут доминировать в мировой промышленности, но прошло уже более 60 лет с тех пор, как банк в последний раз утверждал финансирование проектов в сфере ядерной энергетики.

Амбиции РФ в ядерной энергетике

Россияне намерены поглотить урановые активы на территории Республики Нигер, принадлежащие компании из Франции, чтобы бросить вызов западным интересам в Африке. Российский "Росатом" контактировал с военными властями Нигера относительно поглощения активов французской Orano SA - крупной французской государственной компании, которая является лидером атомной промышленности Пятой республики.

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