Украина пройдет зиму без особых неожиданностей и без энергетической катастрофы. Уверенность в таком сценарии в эфире проекта "Тема с Мосейчук" выразил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Я не хочу рисовать большой апокалипсис. Я не думаю, что будет чрезвычайно трудно, как это было в блэкаут 23 года. По той простой причине, что украинцы очень быстро учатся. У всех есть сторонние объекты питания, какие-то генераторы, какие-то аккумуляторы", – сказал эксперт.

Ситуации, когда украинцы окажутся без света и связи, не будет. Пройти зиму должны и национальные бизнесы, считает он.

"Бизнесы уже давно ориентируются на сторонние предметы питания. Те же бензиновые генератор. Каких-то неожиданностей не должно быть. Я настроен оптимистично, что эту зиму мы пройдем спокойно", – добавил Пендзин.

Какой может быть зима в Украине

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что зимой украинцев могут ждать отключения газа. По его словам, без газа могут оставаться целые микрорайоны.

Между тем в Минэнерго говорят, что рассматривают сценарий длительных отключений света в Украине. Однако сейчас говорить об этом преждевременно – все будет зависеть от интенсивности российских атак.

"Говорить о том, что у нас будут долговременные отключения рано ... Но, к сожалению, мы имеем опыт предыдущих лет, когда ситуация меняется каждый день и можно ждать чего угодно", – добавила Светлана Гринчук.

