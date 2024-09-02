Закон вступает в силу 1 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Президент подписал №11256-2 о повышении акцизов. Вступает в силу 1 сентября", - написал политик.

По его словам, закон начнет действовать после публикации в официальном издании, что будет сегодня или завтра.

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Документ предусматривает, что до 2028 года ставки акцизного налога на топливо будут увеличиваться и составят:

бензин - 359 евро за 1000 л;

дизельное топливо - 330 евро за 1000 л;

сжиженный газ - 70 евро за 1000 л.

Повышение акцизов на топливо - что известно

18 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо. Ожидается, что дизель и бензин подорожают примерно на 1,5-2 гривны. Средства, дополнительно полученные от акцизного налога, пойдут на нужды Вооруженных сил.

В июле глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что повышение акциза приведет к росту цен, однако, по его словам, оно не должно быть настолько значительным, чтобы повлиять на инфляцию.

Основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в интервью УНИАН сообщил, что подорожание топлива в связи с повышением акцизов приведет к повышению цен на все товары без исключения, поскольку топливные расходы заложены в себестоимость всех производств. Особенно сильно это проявляется в условиях массовых отключений света, когда бизнес работает на генераторах.

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