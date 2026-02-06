В российском Белгороде после взрывов пропали свет, вода и отопление (видео)

Местные власти сообщают о серьезных повреждениях.

В российском Белгороде прогремела серия взрывов. В результате в городе и прилегающих районах начались перебои со светом, водой и отоплением.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах. Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил, что Белгород подвергся атаке. По его словам, есть серьезные повреждения.

"Выехал на место. Через 35 минут собираем совещание. Подробно разберемся в объеме разрушений и будем принимать решения о дальнейшей последовательности действий", – сказал Гладков.

Видео дня

Между тем местный водоканал сообщает, что зафиксировано отключение электроснабжения нескольких объектов в Белгороде и Борисовском округе.

В сети публикуют видео со звуками взрывов в городе:

Атаки по РФ: другие новости

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об ударе ракетой "Фламинго" по полигону, откуда Россия запускала свою ракету "Орешник". Речь идет о полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области страны-оккупанта.

Кроме того, Силы обороны Украины поразили логистический хаб, сосредоточение живой силы, пункты управления БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы российских захватчиков. Поражены цели как на территории РФ, так и на временно оккупированной территории Украины.

